Ossandón tras asumir la testera del Senado: “Mi candidata es Matthei, pero eso no va a afectar mi neutralidad”

Una tensa votación se vivió esta jornada en el Senado. Y es que la Corporación debía elegir a los nuevos representantes que dirigirán la testera hasta el próximo año.

Finalmente, con 28 votos favorables -en su mayoría oficialistas- el senador Manuel José Ossandón (RN) se impuso ante su par Felipe Kast (Evópoli), quien contó solo con 21 apoyos.

Tras asumir la presidencia de la Cámara Alta, Ossandón entregó su primer discurso. Allí, le envió un mensaje a los senadores de Chile Vamos que votaron por Kast y no por él.

“Después de haber escuchado algunos comentarios, quiero decirles a la bancada de mi derecha que les agradezco el apoyo, pero se equivocaron porque votaron por uno de derecha. Y soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que yo ya no sea de derecha, como dicen, ¿ok? Todo lo contrario”, sostuvo.

Continuando con su discurso, el ahora líder del Senado señaló: “Asumo este desafío creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo. No siempre vamos a pensar igual, pero esto así debe ser, pero espero que nos dediquemos a encontrar desde lo esencial esa vocación de servicio, de ese compromiso que tenemos de la gente que representamos con una mirada generosa de la política”.

Luego, dijo: “Sé que este es un año electoral y va a traer tensiones, pero quiero ser muy claro como presidente del Senado. El Senado no es ni será una plataforma electoral, ni para mí ni para nadie. Esta institución está al servicio de Chile, no de campañas ni candidaturas. Y lo digo en la transparencia, todos saben que mi candidata es Evelyn Matthei y lo seguirá siendo, pero por lo mismo, eso no va a afectar ningún centímetro de mi neutralidad con lo que se debe ejercer esta presidencia”.

“Tenemos que cuidar el Senado. Esta ha sido una institución siempre clave para la democracia, para el equilibrio republicano, para el desarrollo del país”.

Minutos después en un punto de prensa, sobre los apoyos que recibió del oficialismo, aseguró: “Yo no hice ningún acuerdo hoy día con el gobierno, yo hice un planteamiento político. Hagamos una administración acorde a los estándares de este Senado”.