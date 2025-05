Ossandón tras visita a barrio Meiggs: “Esto es como Temucuicui, aquí es una zona que no entra nadie”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), realizó una visita en terreno al barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, donde sostuvo una reunión con Adolfo Numi, presidente de la Asociación Gremial para el Desarrollo del Barrio Meiggs, haciendo un recorrido por el sector, el que no estuvo exento de polémica.

Durante la actividad, el parlamentario se movilizaba por una galería del lugar, cuando comenzó a hablar con la prensa. Ahí apuntó: “ Esto es como Temucuicui, aquí es una zona que no entra nadie , que no se aplica la ley”, realizando un llamado al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

“Este no es un problema municipal, este es el primer gran desafío del ministro Cordero. Aquí no se necesitan nuevas leyes, lo que se necesita es aplicar las que ya existen. No puede ser que a los que cumplen la ley se les aplique una norma, y a los que no la cumplen, se les deje operar un tremendo negocio, sin pagar impuestos, sin control alguno”, manifestó el titular del Senado.

Junto con ello, Ossandón aseveró que existe falta de presencia policial, el cierre irregular de calles y la existencia de espacios tomados por actividades ilegales.

“ Aquí ni Carabineros puede entrar como corresponde . Las calles no deberían estar cerradas. Nadie tiene derecho a apropiarse del espacio público. Este desorden es el resultado de la ausencia del Estado”, planteó.

Además, el parlamentario aseguró que no asumió el cargo para “calentar la silla” y que su rol como presidente del Senado es estar en terreno, conocer las problemáticas reales y visibilizarlas.

Asimismo, realizó un llamado a no estigmatizar al comercio informal “ no todo comerciante es delincuente. Muchos quieren trabajar de forma honesta. Este barrio debería estar lleno de galerías donde puedan hacerlo tranquilos. Hay que diferenciar al comercio informal del crimen organizado”.

“No se puede grabar aquí”

Sin embargo, mientras exponía su punto de vista con la prensa, Ossandón se vio interrumpido por locatarios de la galería, quienes protestaron a gritos: “No se puede grabar aquí”. El senador respondió de inmediato: “Vámonos, vámonos muchachos”, dijo.