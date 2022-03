Ossandón y relación con UDI-Evópoli: “¿Qué confianza vamos a tener si estamos conversando con un senador y después estamos negociando por abajo con otro?”

“Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, un montón de cosas y nos salimos de todo porque no podemos estar, ¿Qué confianza vamos a tener si estamos conversando con un senador y después estamos negociando por abajo con otro?”.

Con esas palabras se refirió este sábado, el senador Manuel José Ossandón (RN) al acuerdo de la UDI y Evópoli de respaldar la candidatura del senador socialista, Álvaro Elizalde, quien fue elegido con 35 votos a favor para presidir la Cámara Alta durante el 2022, lo que se oficializó ayer viernes en el Congreso Nacional en un acto previo a la ceremonia de traspaso de mando.

El apoyo otorgado desde la derecha no cayó bien a Renovación Nacional, quienes anteriormente habían empujado la candidatura del senador Ossandón para presidir el Senado, si es que a la centroderecha le tocaba el primer año de esta legislatura. Pero, hace días que su nombre generaba resistencia en los partidos aliados e, incluso, en las propias filas del partido encabezado por Francisco Chahuán, quien además obtuvo 13 votos para presidir el Senado.

Asimismo desde fines de enero y en vista del álgido debate que se estaba dando en la Convención Constitucional para poner fin al Senado, los senadores UDI acordaron dar un paso estratégico y ceder el primer año de presidencia al PS, en vista de que los socialistas estarían en condiciones de ventaja para influir entre sus convencionales y el gobierno del Presidente Boric para tratar de impedir o atenuar los efectos que tendría el término de la Cámara Alta.

Por su parte, Ossandón acusó que “el día jueves -10 de marzo- a las once de la noche había una reunión en que se iban a cortar todas las diferencias que había entre la UDI, Evópoli y RN, no llegó ni Evópoli ni la UDI y los teléfonos desconectados. La última relación que tuvimos fue el día viernes a las nueve en que el senador Macaya me informa a mí y a Galilea que no tienen nada que negociar con nosotros y que ellos habían negociado con el PS y el FA”.

En tanto, en su intervención en la votación de la Cámara Alta, el senador de Evópoli Felipe Kast defendió el acuerdo y manifestó que “si hay algo que hemos cumplido siempre en Evópoli, y que vamos a seguir cumpliendo son los acuerdos (...) Y espero que se sume RN para que podamos cumplir con los acuerdos que hemos alcanzado y por lo mismo que tengamos alternancia en la presidencia de este Senado”.

Mientras que Ossandón dijo minutos antes de que asumiera la presidencia Elizalde que “nosotros no hemos quebrado Chile Vamos. No fuimos nosotros y esto que lo sepa bien Chile. Nosotros no hemos traicionado nuestro proyecto y jamás estuvimos cerrados a llegar a un acuerdo con los del frente (...). La historia y la centro derecha chilena, cuando vivamos el proceso en un par de meses más que estamos viviendo con el gobierno de Boric y de la Convención, va a juzgar esta acción secreta que hizo la UDI y Evópoli a espaldas nuestras”.