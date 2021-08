Paula Narváez ve con optimismo la Consulta Ciudadana de este sábado: “La participación que sea que tengamos, va ser mejor que la decisión de cuatro personas entre cuatro paredes”

Esta mañana la candidata presidencial del PS, PPD, NT y PL, Paula Narváez, se reunió con dirigentes de los comités de vivienda en la comuna de Renca en compañía del alcalde Claudio Castro. El objetivo fue conversar con la comunidad en torno a vivienda digna, política habitacional y diseño territorial.

“Hoy día lamentablemente hay 500 mil familias en Chile que no tienen una vivienda, y tenemos 80 mil familias que están en situación de campamento. Por lo tanto, la tarea que tenemos hacia adelante es gigantesca, en términos de poder ir garantizando el derecho a la vivienda y el hogar. Así lo expresa nuestro programa de gobierno”, dijo Paula Narváez desde Renca.

“Nos planteamos resolver 100 mil viviendas por año en un plazo de 5 años para hacernos cargo de este déficit. Pero no se trata solo de construirlas, si no también de crear una estrategia urbana distinta, se trata de entender la integración de los barrios, de entender que no es solo una vivienda, si no que un entorno en el que a la familia, con sus distintas características, se les permite mejorar sus vidas”, dijo la socialista.

“Vamos a iniciar un plan de reactivación económica con un foco en vivienda, porque sabemos que se genera un circulo virtuoso de activar la economía de forma sustentable, y se soluciona un problema esencial para las personas. Agradezco esta posibilidad de conversar en Renca en torno a este logro histórico de las dirigentas para tener sus viviendas garantizadas como fruto de su trabajo”, concluyó Narváez en esta materia.

En la oportunidad, una pregunta inevitable fue en torno a la Consulta Ciudadana que Unidad Constituyente realizará este sábado 21 de agosto, entre las 9 y las 18 horas.

“Creo que el nivel de conocimiento es bajito”, dijo respecto a la información que maneja la ciudadanía en general en aras de esta consulta. “En consultaciudadana2021.cl se encuentran los locales por comunas. Tenemos un gran número de comunas con sus locales ya confirmados y los que faltan, en las próximas horas enviarán la información”, dijo Narváez.

”Llamamos a informar e informarse. Entendemos que esto es muy especial, porque es una consulta sin el patrocinio del Servel, por lo que la difusión de la información puede ser más difícil, pero creemos que los medios pueden contribuir de buena forma. Recordemos que detrás hay una convicción democrática de que la gente debe participar, para que sea la gente la que defina al candidato o candidata de la Unidad Constituyente”, añadió la exvocera de Michelle Bachelet.

“Creo que hay un despliegue muy importante por parte de la comisión organizadora nacional, así como las comisiones regionales y comunales, en llevar adelante un trabajo sumamente serio. He visto cómo se despliegan en los territorios, así que es importante el esfuerzo por parte de los partidos”, expresó dando su voto de confianza en el proceso.

“Es verdad que las familias tienen mucha información a propósito de la pandemia, a propósito de la situación de los colegios... Hay una saturación de información y una fatiga electoral. Eso es parte del contexto que vivimos, Pero el llamado es a insistir en que acudan a esta consulta ciudadana”, dijo ratificando la convocatoria.

Consultada respecto a si tendría “temor” por la posibilidad de una baja participación en la Consulta Ciudadana, Narváez dijo: “Temor no, tenemos optimismo, porque la participación que sea que tengamos, va ser mejor que la decisión de cuatro personas entre cuatro paredes. Aunque sea difícil, aunque sea costoso y con miles de obstáculos, siempre es mejor participar que no participar. Siempre es mejor una decisión tomada colectiva y transparentemente, que una decisión tomada en una oficina”, concluyó Narváez.