Paulina Vodanovic y sus proyecciones para el oficialismo en las presidenciales: “Nunca he pensado que está perdido el próximo gobierno”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó los resultados electorales de los comicios de gobernadores regionales, y se refirió a las proyecciones de su sector en las presidenciales.

En conversación con Radio Pauta, la timonel oficialista celebró los resultados de las elecciones celebradas ayer. “Nos da mucho orgullo y responsabilidad también ser el partido que eligió más gobernadores en todo Chile. Tenemos cuatro gobiernos regionales y por lo tanto también agradecer aquella confianza de la ciudadanía en estas personas”, dijo.

Bajo ese marco, fue consultada sobre cómo mira los comicios presidenciales de 2025, considerando que aún no hay un nombre concreto del oficialismo.

“El nombre va a venir cuando tenga que venir. Nosotros tenemos liderazgo. Hay una lista de personas que se han nombrado en distintos medios, en los partidos. Cada partido tiene liderazgo competitivo”, aseguró.

Dicho eso, la senadora reiteró: “No es que no tengamos nombre, hay un buen proyecto y están nombres que se han mencionado, de público conocimiento, está Carolina Tohá, Claudio Orrego, Tomás Vodanovic, en fin. Y puedo seguir. Entonces, no es que no esté el nombre, no es que no existan las personas. Tiene que haber una definición política de cómo se llega a ese nombre y ya hemos dicho que haremos primarias”.

“No insistamos en que no hay nombres porque eso es una falacia”, marcó.

En ese sentido, la líder PS mostró optimismo y señaló: “Yo nunca he pensado que aquí está perdido el próximo gobierno por una sencilla razón, porque nosotros tenemos una posibilidad cierta de que los valores que encarnamos sean reales, sean representados por buenos liderazgos que emerjan de una primaria, que en consecuencia tengan un apoyo transversal del sector”.

“Porque lo que no es natural, digamos, es como entregar o bajar los brazos a dos años prácticamente. Ahora ya queda menos, pero hay gente que hace mucho tiempo estaba derrotada. Aquí no tenemos porqué estar derrotados. Nosotros sustentamos ideas importantes. Hay temas muy relevantes, donde la derecha es recalcitrantemente opositora, por ejemplo, a entregar mejores pensiones a Chile. Y en eso, si nosotros somos capaces de avanzar y que la ciudadanía entienda quiénes son los que no quieren entregar las mejores pensiones, por ejemplo, vamos a poder ganar una próxima elección”, argumentó Vodanovic.