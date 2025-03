PC sale a responder a Tohá sobre sus diferencias con Jadue y la emplaza a hacer debate “sin caricaturas”

La mañana de este lunes, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, salió a responderle a la exministra del Interior y abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, quien este domingo reiteró su negativa a compartir una primaria con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por su postura sobre Venezuela.

Si bien Tohá descartó que haya problemas con el PC, argumentando que es una colectividad oficialista, hizo hincapié en las diferencias que existen en el plano internacional, sobre todo respecto al gobierno venezolano. “Distinto es que a futuro, fuera nuestro candidato presidencial una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvieron bien contados los votos. Esa es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva”, reconoció.

Bajo este marco, en conversación con Radio Infinita, Figueroa señaló: “Nosotros lo hemos dicho en distintos tonos. Nosotros no tenemos ningún problema si vamos a hacer el debate en el marco de la primaria sobre la política internacional y cómo creemos que se debe seguir desarrollando la política exterior de nuestro país, donde hay una base de continuidad que es transversal, y que ha sido permanente, no es una cuestión como que vaya cambiando con los ciclos electorales, ni con los candidatos, y si uno revisa nuestros programas, tampoco es que los programas que nosotros presentamos en el marco de la candidatura presidencial, que encabezó Daniel Jadue, era una cosa que uno pudiera decir que se nos va a acabar el mundo”.

Foto: Aton

En esa línea, continuó: “Entonces, hagamos el debate, no tenemos ningún problema, pero hagámoslo sin caricatura porque si llega Daniel Jadue a la Presidencia, o si tiene que dialogar con Daniel Jadue, no solo no va a tener diferencia, que es legítimo, o sea, uno puede decir, ‘mire, yo puedo tener diferencias con él en esta materia’, sino que decir que prácticamente Chile se va a transformar en el país que va a tener relaciones privilegiadas solo con Venezuela”.

“Me parece que es tratar de hacer una caricatura del Partido Comunista, que no me parece sana para el debate que queremos instalar. Entonces, nosotros en ese sentido lo que hemos dicho es que hagamos el debate, si queremos darlo, sin caricatura, cuidémonos, respetémonos entre todos, porque de eso se trata el debate”, emplazó.