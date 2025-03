Tohá reitera negativa a compartir primaria con Daniel Jadue (PC) por su postura sobre Venezuela

La abanderada presidencial del PPD Carolina Tohá abordó la dilatada definición de candidaturas en el oficialismo para unas eventuales primarias en ese sector y las diferencias que tiene con Daniel Jadue, una de las potenciales cartas del Partido Comunista.

“No me preocupa (...) Estos son procesos que toman sus tiempos. Va a haber una fecha en que sí va a haber que tener definiciones tomadas, que es a fines de abril. Pero en el intermedio, los partidos discuten, tienen distintas propuestas. Se ve eso como algo negativo, como que es un problema que un partido esté discutiendo quién va a ser su candidato o su candidato. Yo lo encuentro totalmente normal”, sinceró sobre las discusiones en el oficialismo, en conversación con el programa Estado Nacional.

En esa línea, reiteró que espera que esa discusión desemboque en la realización de primarias y reconoció que le agradaría contar con el respaldo del Partido Socialista. “Como aspiración, claro que me gustaría. Pero es una decisión que ellos tienen que tomar y yo no voy a estar tironeándola ni forzándola, porque respeto sus procesos”, dijo.

La precandidata presidencial del PPD Carolina Tohá. Foto: Aton Chile.

“Soy del corazón de las fuerzas democráticas progresistas de Chile, del corazón del Socialismo Democrático y del corazón también del PPD, del que fui fundadora”, definió.

Adicionalmente, se refirió a la convivencia de su sector con el Partido Comunista: “Yo creo que aquí somos un sector muy amplio. Yo no solo respeto, promuevo esa amplitud. La he promovido toda la vida. Faltan esas fuerzas con las que separamos aguas cuando fue el primer plebiscito constitucional. Ahí hubo una ruptura en el progresismo. Y tenemos que volver a encontrar puentes hacia allá. Volver a formular un proyecto de país que logre albergar y darle espacio a esos sectores. Y para ello, es importante la amplitud”.

Si bien descartó que haya problemas con el PC, argumentando que es una colectividad oficialista, hizo hincapié en las diferencias que existen en el plano internacional, sobre todo respecto al gobierno venezolano. “Distinto es que a futuro, fuera nuestro candidato presidencial una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvieron bien contados los votos. Esa es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva”, reconoció.

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“Habría un debate y habría que ver... Porque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector (...) No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura (de Daniel Jadue)”, dijo en referencial al exalcalde de Recoleta, quien ha sincerado que desea ser candidato presidencial nuevamente.

“Tendríamos que tener una discusión. Y de nuevo quiero insistir. Este no es un problema que tenga Carolina Tohá, este es un problema que tiene todo el espectro político de nuestro sector. Y yo me atrevo a sincerarlo, porque creo que es importante (...) salvo que él cambiara de postura en este tema. Si hubiera esa definición, tendríamos que tener una discusión en el sector de cuáles van a ser los límites en este caso. Y si no hubiera una claridad de esos límites, se armaría un problema. Y tendríamos una crisis. No conmigo. En el conjunto del espectro de partidos y fuerzas políticas que son parte del progresismo”, remarcó.