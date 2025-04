“Pensé que todo estaba en regla”: la declaración completa de Maya Fernández ante Fiscalía por fallida compra de la casa de su abuelo

La mañana del pasado martes 4 de marzo, Maya Fernández, en ese entonces aún ministra de Defensa Nacional, decidió declarar ante la Fiscalía y abandonar su derecho a guardar silencio. La nieta del expresidente Salvador Allende habló en calidad de imputada por posible tráfico de influencias ante la fallida compra de la casa de su abuelo en la calle Guardia Vieja por el Estado.

La Tercera tuvo acceso a la declaración completa de la ministra que en marzo dejó el gobierno en el marco de este polémico proceso, que también terminó con la carrera parlamentaria de su tía Isabel Allende -dueñas de dos tercios de la propiedad- tras la decisión del Tribunal Constitucional de inhabilitarla por haber incumplido el mandato constitucional que impide a las autoridades celebrar contratos con el Estado.

En su declaración Fernández indica que ella se mantuvo al margen de la compraventa, que se enteraba del estado de avance a través de su tía, la exsenadora Isabel Allende. También, abordó la entrada de Felipe Vio -abogado representantes de la familia- al proceso, la idea del comodato a la Fundación Salvador Allende, y recordó el día en que explotó el caso en los medios.

El origen de la compraventa

“La propiedad de calle Guardia Vieja 392 era la casa de mis abuelos. Producto del fallecimiento de mi madre, junto a mi hermano pasamos a formar parte de la sucesión, y por ende, una parte del inmueble es de mi propiedad y de mi hermano. Actualmente somos 4 las personas con derechos en dicha casa, y además siempre ha estado en mi declaración de patrimonio”.

“Respecto a cómo se gesta la posible compra del inmueble puedo indicar que debe haber sido a finales del año 2022 o comienzo del 2023, (cuando) mi tía Isabel, me refiero a Isabel Allende, me comenta que en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar había una idea del Ejecutivo de adquirir la casa para poder convertirla en un museo”.

La exdiputada socialista relata más adelante que “pasó como un año, más o menos, debe haber sido a comienzos del 2024, no recuerdo la fecha exacta, (cuando) mi tía Isabel me indica que había tomado conocimiento, en ese momento, que había sido aprobada en la Ley de Presupuestos del año 2024 la compra de dos inmuebles con el objeto de convertirlos en museos, tanto la de mi abuelo, el expresidente don Salvador Allende, como la casa del expresidente don Patricio Aylwin”.

La ahora exministra señala posteriormente que se mantuvo alejada del proceso.

“Yo la verdad es que durante el año 2023 me dediqué a las labores propias de mi cargo como Ministra de Defensa y no me involucré en este tema. Yo estaba en conocimiento que el Ministerio de Cultura estaba a cargo del tema, y que en un momento el tema pasó al Ministerio de Bienes Nacionales. Eso en realidad es un tema técnico. Yo no me involucré en esas decisiones”, dijo.

Consultada sobre los pasos del proceso de acuerdo para la venta del inmueble en que residió el Presidente Allende, Fernández dijo que no tenía conocimiento de que que (el) Servicio del Ministerio de Cultura tenía a su cargo la compra. “Lo que sí puedo indicar, es que en el mes de septiembre decidimos firmar un mandato al abogado Felipe Vio a objeto que él viera el tema derechamente. Nunca fui convocada a ninguna reunión con funcionarios de ninguno de estos ministerios, tampoco inicié contacto alguno con algún funcionario de estos ministerios para ver este tema”, detalló.

El rol de Vio y Cuadros

Maya Fernández también abordó en su declaración sobre el proyecto de mantener la administración del inmueble en comodato a la Fundación Salvador Allende después de la compraventa. La fundación es presidida por Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y pareja de Felipe Vio, como declaró Fernández. También, declaró no haber tenido injerencia en la entrada de Genaro Cuadros, uno de los promotores de la idea del comodato, al ministerio de Defensa.

“Respecto al abogado Felipe Vio, debo precisar que es hace muchos años la pareja de mi prima Marcia Tambutti Allende y es experto en temas inmobiliarios y civiles. Por ende, era una decisión lógica que le pidiéramos a él que viera este tema. Fue una decisión conjunta familiar”.

“A su pregunta sobre el proyecto presentado por Felipe Vio y Genaro Cuadros para la administración del inmueble, puedo decir que se me informó que se había presentado un dossier sobre los antecedentes de la casa solicitada por el Ministerio de Cultura. Pero sobre el proyecto que usted me menciona y que usted me muestra hoy, no lo había visto. Lo que yo sabía era la intención de compra del inmueble para convertirlo en un museo que preservara la memoria histórica del expresidente Allende. Sobre la administración posterior a la compra y sobre que esta administración supuestamente estaría a cargo de la Fundación Salvador Allende debo declarar que no estaba en conocimiento. Debo aclarar que nunca he participado de la Fundación”.

“Sobre Genaro Cuadros puedo decir que lo conozco hace muchos años, es un amigo, militamos en el mismo partido, por muchos años no nos vimos, pero son esas amistades que son discontinuas en el tiempo. Tenemos amigos en común. Puedo señalar de que también trabajó en el Ministerio de Defensa, fue parte del equipo del subsecretario Barrueto. El subsecretario armó su equipo y entró Genaro Cuadros. Cuando sale el subsecretario Barrueto salió también Genaro Cuadros”.

“Debo declarar que a pesar de ser la Ministra, los subsecretarios son de exclusiva confianza del Presidente y por ende ellos arman sus propios equipos de confianza. Con esto quiero aclarar que no tuve injerencia alguna en su contratación (la de Cuadros), y de hecho salió cuando se fue el subsecretario Barrueto”.

“Nunca involucré a nadie del Ministerio de Defensa en este asunto”

La entonces ministra de Defensa declaró que se enteraba de los avances a través de Vio. Por él también, dijo, se enteró de la diferencia del monto en el que fue tasada la propiedad por Cultura y por Bienes Nacionales. También, dijo que no sabía que había cambiado la forma de pago a través de un único cheque a nombre de Vio.

También aseguró que no hizo gestiones personales para apurar el proceso de compra y habló del rol que tuvieron los profesionales del equipo de asesores del Presidente Gabriel Boric.

“Sobre los avances de la compra puedo decir que Felipe Vio nos informaba indistintamente a todos en la familia a medida que el Ministerio de Bienes Nacionales requería documentación. Por ejemplo, el SII me designó a mi como la persona para el tema de las contribuciones y por ende yo tenía que solicitar la documentación respectiva ante el SII. Frente a eso Felipe me pedía lo relativo al SII y así con varios temas. En general nos informaba en familia, pero no había un sistema formal de reuniones”.

“También me gustaría destacar que nunca hablé de este tema con mi equipo del Ministerio de Defensa. Nunca involucré a nadie del Ministerio de Defensa en este asunto ya que era un tema familiar privado”.

“Sobre las tasaciones efectuadas por el Ministerio de Cultura, tuve conocimiento de estas por Felipe Vio. Tuve conocimiento que hubo una nueva tasación efectuada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Y que dada la diferencia en dinero entre las tasaciones de Cultura y Bienes Nacionales ($1.200 millones a $800 millones, más o menos), queríamos saber el fundamento de la diferencia, y por ende, Felipe solicitó una reconsideración técnica a la oferta de compra efectuada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Sobre el hecho de que el Ministerio de Bienes Nacionales ordenó realizar una nueva tasación no tenía conocimiento. Lo que yo sabía era que habían realizado un análisis técnico, y de ahí salió el precio de $900 millones, más o menos, porque no me recuerdo bien las cifras exactas”.

“Sobre la fecha de la compraventa y la forma de pago, puedo decir que nunca fui a la notaria. Esto lo vio directamente Felipe, ya que para eso tenía el mandato. Sobre lo que usted me pregunta y con relación al cambio en la forma de pago solicitado por Felipe, esto es de 4 cheques a uno solo a nombre de él, no tenía conocimiento de aquello”.

Fernández niega gestiones con el Ejecutivo para agilizar el proceso

Fernández Allende también negó haber presionado para que el trámite de la compraventa avanzara. Asimismo, declaró desconocer que existía una prohibición constitucional.

“A su pregunta sobre si conozco a Bernardita Nazar, puedo responder que sí, la conozco, pero exclusivamente por su labor profesional ya que es sectoralista de la Presidencia para el Ministerio de Defensa, entre otros. Quiero dejar en claro que nunca hablé con ella respecto a este tema. De hecho, no tengo reuniones con ella, ya que estas reuniones se producen con los equipos técnicos. De hecho, yo me enteré por los medios después que ella había estado en este tema como sectorialista de Bienes Nacionales”.

“A su pregunta sobre Leonardo Moreno puedo responder que sí, lo conozco, lo conozco profesionalmente por el cargo que él tiene y siempre en relación con la cartera de Defensa. Sobre si alguna vez hablé con él o me comuniqué con el respecto a la compra del inmueble puedo decir que no”.

“A su pregunta sobre Carlos Durán puedo responder que es el jefe de Gabinete del Presidente, y por supuesto que lo conozco por razones profesionales. Pero en relación a la compra del inmueble nunca sostuve conversaciones o comunicaciones con él”.

“A la pregunta sobre si yo me comuniqué o sostuve algún tipo de reunión con algún funcionario de la Presidencia, del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Bienes Nacionales para promover, agilizar, presionar en alguna forma la compra del inmueble mi respuesta es tajante, no. Como repito, ni siquiera le informé de esta compra a mi equipo del Ministerio de Defensa”.

“Sobre la prohibición de poder celebrar contratos con el Estado en mi calidad de Ministra de Estado y que esta establecido en la Constitución, quiero decir que nunca tuve conocimiento de aquello. Nunca he tenido negocios públicos o privados. Nunca nadie me alertó tampoco sobre esto. Como dije, yo me dedico a mis labores profesionales como Ministra de Defensa y el tiempo libre se lo dedico a mi familia. Nunca estuve involucrada en el día a día de esta compra, no me contacté con nadie del Ejecutivo por esta compra y por ende nunca nadie me advirtió sobre alguna prohibición. Además, como veía que el proceso avanzaba en las distintas etapas en la administración, pensé que todo estaba en regla”.

“Lo que puedo decir es que lo único que tuve como información fue que podía producirse un tema comunicacional por la figura de mi abuelo y que de ello se haría cargo la secretaría de Comunicaciones del Gobierno. De hecho, esta compra siempre se hizo pública y fue la propia Secretaría de Comunicaciones (la) que anunció la compra de ambas casas”.

“Sobre cuándo supe de los problemas en relación con la compraventa, fue el 02 de enero 2025 en la tarde. Estaba preparándome para un viaje al Polo Sur con el Presidente y veo que sale en algunos medios. Ante esto le reenvié la noticia a mi tía Isabel para que ella averiguara lo que estaba pasando ya que yo iniciaba el viaje y estuve incomunicada hasta prácticamente el 04 de enero que volvimos, ya que no hay señal en el polo sur”.