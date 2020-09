Pérez emplaza a la oposición a actuar “con responsabilidad” ante eventual acusación en su contra: “Cuando un grupo quemó casas en Contulmo, nadie promovió acciones de esa naturaleza”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la eventual acusación constitucional que diputados de oposición podrían presentar en su contra, en medio de su gestión frente al paro de camioneros, lo que ha provocado cortes y bloqueos en las carreteras.

Pasado el mediodía, la bancada DC dio un ultimátum al secretario de Estado: si en 24 horas no restituye el orden público llegando a un acuerdo con el gremio, en su defecto, no se invoca Ley de Seguridad Interior del Estado, avanzarán en presentar una acción de este tipo. Así lo anunció esta jornada, el jefe de bancada, Gabriel Silber, quien aseguró que se está dejando de “aplicar la ley”.

Minutos más tarde, los diputados del PPD se sumaron al llamado de la DC. “La ley no se puede aplicar de manera discrecional según la afinidad política o amiguismo que ciertos grupos de la sociedad tengan con este Gobierno. Si el Ministro persiste con esa permisividad, con esa negligencia, efectivamente no descartamos a partir de mañana ninguna acción fiscalizadora”, afirmó el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.

“Estamos hablando de una eventual comisión investigadora, una Sesión Especial, e incluso ver la viabilidad jurídica y política de una acusación constitucional”, agregó el legislador.

Consultado por este tema, en un punto de prensa realizado en la comuna de Peñalolén, Pérez dijo que “es un derecho de los diputados presentar acusaciones constitucionales”. Sin embargo, los llamó a “actuar con responsabilidad”, enfatizando que esa ha sido la postura del gobierno durante los últimos días.

En esta línea, agregó que le “llama la atención que exista una voluntad de impulsar eso y por ejemplo cuando un grupo quemó casas en Contulmo, el Lago Nahualhue, nadie promovió acciones de esa naturaleza”.

“Todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Nosotros lo estamos haciendo. Vamos a cumplir con el mandato que nos da la ley”, expresó el jefe de gabinete.

Vocero de gobierno rechaza “ultimátums”: “Yo creo que no hay ninguna razón por la cual eso pueda prosperar”

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, también se refirió a la eventual acusación contra Pérez anunciada durante la jornada.

“Yo más que esperar ultimátums y otros, veo que el país está cansado de los ultimátums, está cansado de la tesis de la amenaza por uno y otro lado”, respondió el ministro respecto a los dichos del jefe de bancada de la DC.

“Por supuesto espero que la DC en vez de ultimátum se sume a la cooperación, a la ayuda que necesita Chile para salir adelante. Y que no le quepa ninguna duda, de que cuando estén las causales para invocar la Ley de Seguridad del Estado o cualquier otra, el gobierno lo va a hacer”, sostuvo Bellolio.

El ministro insistió que “no hay ninguna razón por la cual eso pueda prosperar (la acusación), no fue la posición que tuvieron cuando en el gobierno pasado el ministro de Interior era de la DC, y como digo, el país no necesita más ultimátums. Esto no es la primera vez que pasa, y es el camino del diálogo, es el camino de solucionar los problemas en vez de agregar problemas el que estamos tomando”.