Pérez en su primera visita a La Araucanía: asegura que en Chile “no hay presos políticos” y que existe “evidencia” de que en la zona operan grupos con “capacidad militar”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, realizó este viernes su primera visita a La Araucanía, región que en los últimos días ha sido escenario de varios hechos de violencia como el descarrilamiento de un tren en Ercilla que fue atacado por un grupo de individuos que efectuó disparos contra la máquina.

Pérez arribó a Temuco cerca del mediodía donde sostuvo encuentros con alcaldes de la zona y con el Comité Policial para coordinar acciones conjuntas y revisar la correcta implementación de planes de seguridad.

A la salida de ese encuentro, el ministro aseguró que el “gobierno no pretende poner sobre espaldas de las policías la solución de un conflicto” y agregó que “no desconozco que este es un tema que no solamente tiene evidencias meramente policiales, sino también es un tema político”.

En este sentido sostuvo que “el diálogo, la conversación y escuchar a los distintos actores va a a formar parte de mi actividad hoy día y los próximos días” y que “la paz es fundamental para un diálogo que verdaderamente sea fecundo y podamos avanzar en los temas que, sin duda, a la región y al país le deben interesar como es la participación de pueblos originarios y participación de pueblos originarios con personas que piensan distinto al gobierno”.

Pérez comentó que “la violencia se aprovecha de los conflictos no para resolverlos, sino para agravarlos” y reconoció que “este es un conflicto que lleva mucho tiempo, decenas de años y muchos gobiernos han intentado avanzar en esta materia”.

No soy ingenuo que decir que aquí vamos a resolver el tema en uno o tres días. Es un proceso, y este ministro va a hacer un esfuerzo muy importante para escuchar, convencer y ver los caminos que en conjunto nuestra institucionalidad puede llevar adelante”, agregó.

Descarta que existan “presos políticos” y asegura que hay “evidencia absoluta de grupos con capacidad militar”

Consultado por los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol, Pérez enfatizó que “en Chile no hay presos políticos. Presos políticos son quienes por sus ideas están presos. Aquí as personas privadas de libertad, que están privadas por resoluciones de tribunales de justicia, no del gobierno”.

Respecto a las municipalidades que se encuentran tomadas, Pérez instó a los alcaldes a “solicitar el desalojo”. “El hecho de que se tome una municipalidad, el hecho de que se impida el trabajo de un municipio, lo que hace en definitiva es afectar profundamente a todos los habitantes de esa comuna porque la municipalidad es el primer eslabón del ciudadano con el Estado”.

El ministro llamó a todos los sectores a “rechazar los hechos de violencia” y a que “trabajemos todos por la paz”. “Mientras exista una violencia tan desatada, que le genera temor a las personas, difícilmente se va a poder construir una mesa de diálogo y un espíritu de diálogo”, comentó.

Consultado por los hechos de violencia que se registran durante el toque de queda, Pérez sostuvo que “existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad. Eso es lo que vamos a combatir”.

“Me consta que la mayoría de las comunidades son comunidades pacíficas y hoy día están atemorizadas por grupos paramilitares”, dijo el secretario de Estado.