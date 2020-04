Piñera defiende estrategia ante coronavirus y pide “disciplina” a Chile Vamos

Por separado y de manera virtual. Así se reunió el Presidente Sebastián Piñera con diputados y senadores de Chile Vamos, con quienes no tenía un encuentro desde el 29 de enero pasado, el que, en todo caso, fue de manera presencial en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

El Mandatario encabezó primero una cita, a las 15.00, con diputados e, inmediatamente después, a las 16.00, fue el turno de los senadores. En ambas conversaciones algunos parlamentarios, designados previamente por cada partido, expusieron diversos temas, mientras que el Mandatario realizó un balance de la crisis sanitaria del coronavirus y de la estrategia que está implementando el gobierno.

Así, de acuerdo a quienes participaron de las conversaciones, en medio de las críticas de algunos alcaldes y sectores de la oposición, el Jefe de Estado defendió la estrategia sanitaria que está llevando adelante el Ejecutivo, transmitió que se están haciendo las cosas de manera correcta y que -según los pronósticos internos que manejan- es probable que no se llegue finalmente al “peor escenario” que se había vaticinado: 100 mil contagiados por coronavirus.

“El Presidente explicó que, al parecer, el peor escenario de la crisis no se va a dar y que la estrategia adoptada es la correcta en cuanto a no realizar cuarentenas totales. De todas formas, advirtió que no hay que bajar la guardia”, dijo el jefe del comité de senadores de RN, Rodrigo Galilea.

En ese sentido, Piñera también defendió las cuarentenas parceladas que se están impulsando en la Región Metropolitana y en otras partes del país. Esto, en línea con lo que ha dicho públicamente. De esta manera, justificó que no se apliquen cuarentenas totales, argumentando que son inviables porque rompen con la cadena de abastecimiento y “acarrean” efectos no deseados en materia económica, en índices de violencia intrafamiliar y en materia de consumo de alcohol.

En la cita con senadores, según presentes, Galilea planteó que, de todas maneras, hay que mantener a los alcaldes informados de todo. En la reunión con diputados, en tanto, algunos legisladores oficialistas plantearon que había que tener cuidado con el “triunfalismo” en el marco de la crisis, un punto en el que, justamente, el Jefe de Estado ha sido cuestionado por la centroizquierda.

En ambas citas, además, se abordó el debate que se ha instalado sobre la presentación de proyectos que, a juicio del gobierno, son “inadmisibles” e “inconstitucionales”. Esto, por exceder las atribuciones de los parlamentarios e involucrarse en temas que serían de atribución exclusiva del Ejecutivo.

Así, la jefa de la bancada de diputados de la UDI, María José Hoffmann, advirtió que no se podía caer en medidas “populistas”.

En ese contexto, Piñera, según los presentes, en ambas reuniones pidió “disciplina” a Chile Vamos y les solicitó no respaldar proyectos “inconstitucionales” de la oposición y no impulsar medidas que -de acuerdo a las normas del Congreso- podrían resultar inadmisibles. Esto, en un escenario en el que algunos legisladores de centroderecha han impulsado o respaldado iniciativas que, posteriormente, La Moneda considera que son de atribución exclusiva del gobierno.

Además, el Jefe de Estado insistió en la necesidad de que exista lealtad, unidad y coordinación al interior del oficialismo.

“La oposición ha sido clara en establecer la inadmisibilidad como una estrategia para presionar al gobierno. Si los parlamentarios de Chile Vamos se suman a esa misma estrategia, no están cooperando con el gobierno”, afirmó al respecto el jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Complejo escenario económico

En medio de las distintas proyecciones económicas a nivel mundial de organismos internacionales que prevén una recesión económica, el Mandatario también abordó en ambas citas el impacto que habrá en nuestro país.

Así, los asistentes dicen que insistió en que será la crisis económica más dura que se ha conocido y que es aún más complejo, porque las dos grandes potencias -China y Estados Unidos- están “peleadas” y no se ve un liderazgo que conduzca la crisis.

En esa línea, el Mandatario pidió a Chile Vamos colaboración y transmitir que los que puedan trabajar, bajo criterios de seguridad sanitaria, que lo hagan para que no haya un impacto tan fuerte en el empleo. Por este escenario es que Piñera -según presentes- también justificó que haya cuarentenas parceladas en Chile.