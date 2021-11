Piñera encabeza consejo de gabinete en Cerro Castillo para abordar temas pendientes y prioridades de los últimos meses de su mandato

Durante esta jornada el Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabeza un consejo de gabinete desde el palacio presidencial Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso.

El Mandatario arribó al lugar pasadas las 9:20, mientras que los ministros y subsecretarios de Estados llegaron al inmueble de forma previa al Presidente.

Se espera que el encuentro se desarrolle durante todo el día y tendría por objetivo abordar las prioridades del gobierno para los últimos meses que quedan antes de que se termine su mandato. Además, el consejo se da de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre donde se enfrentará José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

En todo caso, el 17 de noviembre el Mandatario encabezó una reunión con sus secretarios de Estado tras el rechazo de su acusación constitucional, y en dicha instancia Piñera convocó a sus ministros para este 26 y 27 de noviembre.

“Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y, sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme ante ustedes a que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día, con toda mi voluntad y energía para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas”, dijo el jefe de Estado hace dos semanas.

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, cerca de las 9:40 horas dio el primer punto de prensa desde Cerro Castillo y detalló que el consejo contará con tres bloques donde todos los ministros y ministras harán una presentación para contar lo que se ha hecho desde las distintas carteras. Luego se evaluarán cuáles son los temas pendientes “y las prioridades para lo que resta del gobierno”, y también “la entrega republicana y democrática al próximo Presidente de la República que se escogerá el 19 de diciembre”.

“En unos minutos más será el Presidente quién va a abrir este consejo, luego van a venir presentaciones del Comité Político y de otros ministros; a continuación vamos a tener un debate al respecto de esas mismas presentaciones para que finalmente después sigan las presentaciones de otros ministros”, indicó, a lo que seguirá otro espacio de debate precedido por el almuerzo.

Agregó que la idea es terminar el consejo entre las 18:00 y 19:00 horas, “donde todos podamos discutir acerca de lo que ya se ha hecho, de las prioridades y de lo pendiente. Y de los próximos tres meses y de la entrega democrática y republicana que se hace el 11 de marzo de 2022″, finalizó.

Pasadas las 12:00 horas el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, junto al ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dieron la segunda vocería del consejo de gabinete.

El primero en hablar fue Delgado quien informó que el Mandatario hizo la primera exposición detallando cuál será la hoja de ruta para los próximos cuatro meses que quedan de gobierno, pero también “poniendo mucho énfasis en cuál es finalmente el legado que se tiene que instalar en base a lo que realiza cada ministerio”.