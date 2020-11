Piñera: “Hay mucha gente que quiere apropiarse de lo que no le pertenece: el triunfo del Apruebo fue de la ciudadanía, del 80% de los chilenos”

A una semana del aplastante triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional del pasado 25 de octubre, el presidente de la República, Sebastián Piñera, comentó que dicho triunfo electoral es de la ciudadanía.

“Hay mucha gente que quiere apropiarse de lo que no le pertenece: el triunfo del Apruebo fue de la ciudadanía, del 80% de los chilenos”, manifestó el mandatario en entrevista con El Mercurio.

“Mi rol como Presidente era garantizar a todos los chilenos un plebiscito ejemplar y que la voz de la gente se expresara de forma transparente, libre”, complementó sobre el punto

“Tenemos reducir la incertidumbre respecto del proceso constituyente y mientras antes avancemos acuerdos en materia básicas, mayor certeza vamos a poder generar”, añadió.

Por otra parte, se refirió a cómo ha sido su trabajo en La Moneda desde el 18 de octubre de 2019, asegurando que este último año ha sido el más difícil de su vida.

“Extraordinariamente duro y difícil, también en lo personal y familiar. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero -y agradezco a Dios que me dio algunas fortalezas- tengo una salud hasta ahora de fierro, una resiliencia”, sostuvo al matutino.

“Desde el 18 de octubre no he dejado de trabajar ni un solo día, en jornadas muy intensas… Estamos golpeados, pero el barco sigue navegando y tiene puerto de destino. No vamos a bajar los brazos”, añadió.

También Piñera reveló que “muchas veces me toca actuar de psicólogo de algunos ministros que vienen quebrados a contar sus dificultades. Ha sido un año extraordinariamente duro, pero nunca me he quebrado, nunca he dejado de asumir mis responsabilidades, nunca he dejado de levantarme temprano en la mañana. A veces me acuesto en las noches cansado como perro”.

En tanto, descartó que en Chile existan presos políticos a partir del estallido, por lo que rechazó la idea de un indulto para quienes están privados de libertad tras la revuelta: “Ha sido muy mala la idea de indultos o liberar, eso sería pasar por encima de los tribunales de justicia. Indultar a violentistas que quemaron el metro, iglesias u hospitales es una muy mala señal”.