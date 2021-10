Piñera por crecimiento económico: llama a “mirar el futuro” y afirma que “algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto”

El Mandatario aseguró durante el lanzamiento del pago del IFE Laboral que “da la impresión de que el crecimiento económico no importa. No están en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante”.