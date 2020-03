Piñera presenta proyecto que moderniza a Carabineros y dice que no se puede confundir “la conducta de toda una institución” con los delitos de "algunos de ellos”

Durante su intervención, el Mandatario defendió la labor de los uniformados y pidió a la ciudadanía respaldarlos. “Carabineros no son de izquierda ni de derecha, no son de gobierno ni oposición, no son del apruebo ni del rechazo. Son de todos los chilenos y están para cuidarno", sostuvo.