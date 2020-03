Piñera recomienda postergar plebiscito para después de septiembre y Chile Vamos se reúne con oposición

Al mediodía de este miércoles llegaron a La Moneda los presidentes de Chile Vamos para reunirse con el Mandatario Sebastián Piñera y abordar, por segundo día consecutivo, una recalendarización electoral, principalmente respecto del plebiscito del 26 de abril.

El Mandatario intervino en el debate luego de que el lunes se llegara a un consenso entre los timoneles del oficialismo y la oposición para cambiar la fecha. Esto, ante la amenaza de la propagación del Covid-19. Así, en la cita se acordaron algunos puntos de encuentro para llegar a un acuerdo con la oposición, sector con el que se reunirán hoy: la idea que más generó consenso -y que había sido planteada en un documento que entregó el martes Evópoli- es que, si las condiciones sanitarias lo permiten y expertos coinciden en que es viable, el plebiscito se realice el 6 de septiembre, mientras que las elecciones municipales, de constituyentes e idealmente la de gobernadores se hagan el 13 de diciembre.

Sin embargo, en Chile Vamos hay al menos dos aspectos en que no consiguieron un consenso y que esperan resolverlo en la cita con la centroizquierda: la fecha para las primarias municipales y el período de campaña. Sobre lo primero, durante la reunión RN y la UDI se mostraron abiertos a no realizar las primarias, pero Evópoli y el PRI insistieron en que sí se deben efectuar.

El período de campaña es el punto más complejo, debido a que la líder UDI, Jacqueline van Rysselberghe, insistió en que se debe mantener en dos meses, como estipula la actual normativa. Esto implicaría que de hacerse el plebiscito en septiembre, la campaña se inicie en julio, lo que podría no ser posible por razones sanitarias. En ese sentido, según presentes, el propio Piñera, RN y el PRI propusieron ajustar a un mes el período de campaña.

De hecho, por esta razón, en la tarde comenzó a haber más resistencia de la UDI respecto del consenso alcanzado, particularmente respecto de que el plebiscito sea el 6 de septiembre, porque no habría margen para la campaña. Por lo mismo, en el gremialismo advierten que no hay que “casarse” con una fecha para evitar correr el riesgo de tener que cambiarla nuevamente. “Si el Colegio Médico, el comité de expertos dicen que es posible hacer el plebiscito en septiembre, de acuerdo, pero no he escuchado ninguna declaración de ese tipo”, dijo el diputado Javier Macaya.

Por la noche Piñera abordó el tema en distintas entrevistas, y coincidió en que no resulta prudente realizar el plebiscito en su fecha original, debido a que hacia fines de abril habría un peak de contagiados con coronavirus.

“Yo recomendaría no hacer ninguna elección antes de septiembre, y no postergar ninguna elección más allá de diciembre”, afirmó, respaldando la idea de reagendar todas las elecciones previstas para este año.

“Creo que hay un buen ambiente para darse cuenta que en medio del punto máximo de la pandemia sería muy poco prudente hacer elecciones”, agregó en Canal 13.

Cita con la oposición

En paralelo a la reunión del oficialismo, los timoneles de centroizquierda se contactaban para coordinar un encuentro transversal que permita determinar las fechas del nuevo calendario electoral.

Desde el oficialismo plantearon que la cita debía replicar la “puesta en escena” del acuerdo por una nueva Constitución alcanzado el 15 de noviembre. De hecho, en el sector afirmaron que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se comunicó con la nueva presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), para que ella convocara a los partidos. Y por la tarde se informó que el encuentro se realizaría a las 12.30 de hoy, en la sede del Congreso en Santiago.

En la oposición tampoco cuentan con una propuesta común de recalendarización. De hecho, al interior de cada partido elaboraron diferentes alternativas que propondrán en la cita de este jueves. En ese sentido, desde algunas colectividades opositoras señalaron que estarían de acuerdo con las propuestas del oficialismo, pero que ven con complejidad el hecho de que si el plebiscito es el 6 de septiembre, la campaña deba desarrollarse en los meses de julio y agosto, meses en los que temen que el coronavirus aún no esté controlado.

Con todo, en la reunión entre Piñera y el oficialismo, el Mandatario advirtió que en caso de que los partidos no lleguen a un acuerdo, el estado de derecho decretado este miércoles le entrega facultades para la suspensión del plebiscito (pero no una recandelarización), por lo que instó a llegar a un acuerdo a más tardar este jueves.