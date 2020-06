Plan de emergencia: Piñera insiste en incluir reactivación ante dudas opositoras

“Diles que las medidas tributarias son fundamentales para el acuerdo, no son negociables”. Esas fueron algunas de las directrices que a través de una llamada telefónica daba este miércoles el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando pasadas las 15.30 entraba a La Moneda.

Tras reunirse por más de cuatro horas con los parlamentarios que integran la instancia negociadora para un plan de emergencia ante la pandemia, el secretario de Estado, quien llegó acompañado de un equipo de asesores, arribó a Palacio para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera. En el encuentro, el titular de Hacienda dio cuenta del estado de las tratativas que buscan lograr un consenso para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria.

El diálogo telefónico del jefe de la billetera fiscal daba cuenta de uno de los puntos que han tensionado la negociación con la centroizquierda: las medidas de reactivación que propuso Hacienda. En la oposición había generado desconfianza que el planteamiento del Ejecutivo tuviese un foco muy fuerte en ese sentido -proyectando para su implementación US$ 7 mil millones del horizonte de US$ 10 mil millones que contempla el marco fiscal propuesto- y no en lo que para el sector es lo más crucial y “urgente”: el pilar social. En ese contexto, de hecho, algunos habían planteado separar el acuerdo y consensuar en un primer momento las iniciativas de protección a las familias vulnerables y dejar para más adelante los temas de reactivación.

Asimismo, desde la oposición habían criticado el marco fiscal fijado por el Ejecutivo, monto que calificaron como “decepcionante” e “insuficiente”, apuntando a que la propuesta de Briones no se trataría -a su juicio- de nuevas inyecciones de recursos, sino que más bien de reasignaciones y subejecuciones presupuestarias. Además, desde el sector habían cuestionado que el aumento propuesto por el gobierno en materia de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no estuviese por sobre la línea de la pobreza.

Y ante las dudas que ya se habían instalado en el bloque y cuando restaban solo 48 horas para que se cumpliera el plazo autoimpuesto por ambas partes para arribar a un consenso, fue el propio Mandatario quien salió a remarcar públicamente la necesidad de que el acuerdo contemple medidas de reactivación significativas.

“Hemos propuesto un urgente e indispensable acuerdo para, primero, fortalecer la red de protección social, mejorando sus beneficios y aumentando su cobertura, de forma de proteger mejor los empleos de los trabajadores y los ingresos de las familias chilenas. Y, segundo, reactivar nuestra economía, de forma de recuperar nuestra capacidad de crear más y mejores empleos, mejorar sueldos e ingresos, proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas, incentivar la innovación y la inversión, y poner en plena marcha a nuestra economía. Porque una economía sana y fuerte es fundamental para mantener sana y fuerte la red de protección social”, sostuvo el Jefe de Estado.

Y agregó: “Estamos trabajando muy duro para que este urgente y necesario acuerdo pueda concretarse y ver la luz del sol, en beneficio de todos los chilenos, durante los próximos días”.

Si bien en el Ejecutivo aseguran que podrían acceder a ampliar el marco fiscal y el monto propuesto inicialmente respecto del IFE, no estarían dispuestos a dejar para otro momento los consensos en materia de reactivación. La evaluación de La Moneda se da justamente cuando los presidentes de partidos de la oposición transmitieron en las últimas horas -a través del presidente de RN, Mario Desbordes- que si el gobierno no se movía de los guarismos iniciales en materia social, la posibilidad de llegar a un acuerdo global corría riesgo.

Ante las inquietudes de la centroizquierda, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, aseguró, tras ser consultado sobre cuánto estaba dispuesto a ceder el Ejecutivo en términos de montos, que “ya se han producido frutos”. Y agregó: “Es un esfuerzo que se está haciendo”.

Pese a los gestos de La Moneda, tras una intensa jornada de negociaciones, el senador Ricardo Lagos Weber reiteró la noche de este miércoles la necesidad de que se pacte lo urgente esta semana y se amplíe el plazo para acordar el detalle del plan de reinversión. “Debemos concentrarnos en el cortísimo plazo en las medidas que apuntan a enfrentar la emergencia y sostener ingresos de millones familias. Eso es lo primordial ahora. Y, segundo, acordar en el mismo momento un marco global general respecto de las medidas de reactivación y darnos un plazo de dos o tres semanas para definir esas medidas”, sostuvo el legislador que forma parte de las tratativas.

Su par de la DC, Jorge Pizarro, valoró las exposiciones que hizo este miércoles el grupo de economistas que asesoran a Hacienda y aseguró que “a mí me pareció interesante la idea de la creación de un fondo de 12 mil millones de dólares que se puedan dedicar exclusivamente a enfrentar esta emergencia”. Sin embargo, se manifestó más abierto a pactar con celeridad medidas para contener la crisis económica.

En la oposición son claros en asegurar que les preocupa contar con medidas oportunas en materia de reactivación económica, sin embargo, advierten que las iniciativas propuestas por Hacienda podrían caer en un verdadero “salvataje” a las grandes empresas y profundizar la desigualdad en el país. Sobre este punto, se ha mostrado especialmente crítico el PS y RD.

“Estamos súper disponibles a medidas extraordinarias de reactivación económica, pero todas tienen un límite (...). Que el gobierno trate de poner garantías de esa naturaleza a las grandes empresas y no hablar, por ejemplo, de propiedad, o tratar de rebajar los impuestos para el próximo año, nos parece que puede ser mucho amarrarlo”, sostuvo el representante de RD en las negociaciones, Giorgio Jackson, quien agregó: “La urgencia son las familias. Y no creo que sea razonable el ponerlas como en una primera línea a favor de que tengamos que aprobar otras cosas, sería como una especie de chantaje”.

En tanto, paralelamente a las negociaciones con el gobierno, un grupo de parlamentarios de la oposición presentó una serie de medidas económicas y sanitarias para enfrentar la crisis del Covid-19.