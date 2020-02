Plebiscito: inicio de la campaña pone en evidencia las diferencias en RN

Con pocos minutos de diferencia, los distintos comandos por el “apruebo” y el “rechazo” dieron el puntapié inicial a sus campañas por el plebiscito del 26 de abril. Con banderas, chapitas y videos, las colectividades hicieron el primer acto de la histórica carrera por la consulta sobre una nueva Constitución.

Uno de los primeros fue Renovación Nacional, a través de su presidente, Mario Desbordes, quien llegó hasta la sede del partido para dar a conocer detalles de la campaña institucional. Y es que RN decidió avalar ambas posturas y dar “libertad de acción” a sus militantes, pese a que existe una mayoría por el “rechazo”.

Así, la campaña del partido buscará dar cuenta de la diversidad. “Como en muchas familias, hay personas en RN que, respecto del plebiscito, pensamos distinto”, explicó Desbordes, desestimando eventuales conflictos o una polarización interna.

Pero las diferencias quedaron en evidencia a los pocos minutos, cuando cada comando pudo -en el mismo lugar y por separado- hacer sus propio punto de prensa.

Mientras el propio timonel del partido y, más tarde, quienes avalan la opción del “apruebo” -los diputados Ximena Ossandón y Andrés Longton, entre otros- criticaron que se vinculara la violencia con esa opción, el grupo que está por el “rechazo” -liderado por los senadores Andrés Allamand y Francisco Chahuán, y el diputado Diego Schalper- usaron justamente ese argumento.

En la sede de RN, parlamentarios por el “no” contaron las actividades que realizarán.

En ese sentido, Desbordes dijo que ha habido personeros “que han intentado vincular la violencia con una de las dos opciones y eso es falso. Las personas que están con la violencia, que están incendiando, que están destruyendo, quieren derrumbar el proceso, quieren echarlo abajo. Ellos no están por la opción A o B, ellos no quieren que haya un proceso constituyente, no quieren que haya reformas ni una nueva Constitución”.

La respuesta vino por parte de Allamand, quien afirmó a La Tercera: “Estoy en desacuerdo con Mario Desbordes. Hay sectores claramente identificados, como el PC y organizaciones sociales, que están en el ‘apruebo’ y validan la violencia. Ese es un hecho objetivo que no hay que desconocer”.

En la sede del partido, además, figuras de ambos comandos enfrentaron posturas, acusando incluso “mitos” en la campaña.

El despliegue opositor

Casi al mismo tiempo, en la Plaza de Armas, los dirigentes del comando “Chile Digno” -que está compuesto por el PC, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el PRO y el PH- izaron sus banderas en medio de gritos y cánticos, mientras que, a unas cuadras de distancia, el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, encabezaba la ceremonia de lanzamiento de su propia campaña.

El timonel del PS, Álvaro Elizalde, presentó el primer video de campaña.

El senador mostró el primer video de la colectividad y explicó que la publicidad socialista estará marcada por el color “de una hoja en blanco” para redactar la nueva Constitución.

Sin embargo, debido a problemas “de agenda” entre Elizalde y los timoneles del PPD, Heraldo Muñoz, y del PR, Carlos Maldonado -con quienes forman el comando de la Convergencia Progresista- no pudieron celebrar este miércoles una reunión por el lanzamiento de su campaña conjunta.

No obstante, los partidos de la centroizquierda se encontraron horas más tarde en el frontis de La Moneda. Ahí, la coordinación desde la DC hasta el Frente Amplio celebró su primer acto como sector: un banderazo por la nueva Constitución, acto que también se llevó a cabo en distintos puntos del país. Estos partidos, además, iniciarán su campaña puerta a puerta este sábado.

En la oposición hicieron un “banderazo” por el “apruebo”.

Asimismo, durante la mañana, los militantes del Partido Republicano -vestidos con poleras rojas y llevando la bandera de Chile- desplegaron a sus liderazgos para entregar volantes en distintos puntos de Santiago.