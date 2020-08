Plebiscito: partidos y CNTV abordan dudas ante eventual desequilibrio en franja

“Con los partidos de la derecha pasándose al ‘rechazo’ creo que el CNTV debiera redistribuir los tiempos de la franja”. Esa fue la advertencia que hizo el pasado 5 de agosto el expresidente de RD y quien fue el jefe de campaña de Beatriz Sánchez en los comicios de 2017, Sebastián Depolo.

El frenteamplista alertaba así sobre un eventual desequilibrio que podría darse en caso de que colectividades como Evópoli, a la que el Consejo Nacional de Televisión ya le asignó tiempo para defender el “apruebo” en la franja electoral para el plebiscito, puedan virar hacia el “rechazo”. De hecho, la colectividad tiene previsto reconsiderar su postura ante el referéndum en septiembre próximo y, lo más probable, es que terminen dictando libertad de acción.

El tema cobra relevancia justamente porque fue el propio CNTV el que el pasado 17 de julio ofició a los partidos políticos para informarles que los acuerdos que se tomaron antes de que el plebiscito fijado inicialmente para abril fuera pospuesto, se mantendrían inamovibles para octubre.

“Los participantes, las opciones que apoya cada participante, el tiempo que les corresponde, el orden de aparición de opciones y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros aspectos, los que fueron acordados con anterioridad a la reforma constitucional del 26 de marzo de 2020, continuarán vigentes y se aplicarán a la franja televisiva a emitirse a partir del 25 de septiembre de 2020”, explicó el organismo en un comunicado público en esa oportunidad.

Este nudo se tomó este jueves la primera reunión de los representantes de los partidos políticos con la encargada de la franja en el CNTV, Carla Winckler. Según participantes y, pese a que la cita había sido convocada para abordar varios otros temas, la posibilidad de que la opción “apruebo” quede en desmedro del rechazo se llevó la mayor parte de los 50 minutos que duró el encuentro.

Durante la cita, desde la centroizquierda subrayaron que el organismo debía velar porque se respete la “equidad” en el tiempo repartido entre ambas opciones. En ese sentido, los representantes del sector apuntaron directamente a Evópoli -presentes en la cita-, sin embargo, desde el CNTV aseguraron que estarían “amarrados” y que no podían referirse al tema mientras la colectividad no oficiara formalmente su cambio de postura.

No obstante, desde el organismo dieron un detalle que profundizó la preocupación de los representantes del “apruebo”. Según presentes, uno de los técnicos del CNTV sostuvo que, debido a que los tiempos que tienen ambas opciones estaban estipulados en la reforma constitucional, en el caso de que un participante no presentara sus videos, esos segundos se perderían y no se podrían redistribuir entre el resto de los comandos.

La respuesta de la oposición fue clara. Desde el sector manifestaron que ese tiempo no podía desaprovecharse, ya que, de ocurrir eso, la opción “apruebo” podría quedar subrepresentada frente al “rechazo”. Así, le pidieron al CNTV una “solución” y un pronunciamiento definitivo sobre el punto, el que sería analizado por el consejo el próximo lunes.

Algunos de los presentes aseguraron que los representantes del CNTV fueron receptivos sobre las dudas e incluso no se descarta una solución por la vía administrativa.

Previo a la cita, los dirigentes de la oposición habían llamado a las fuerzas que estén en esa situación a actuar con “ética” y renunciar al tiempo que tienen asignado, en caso de que cambien su opción para la consulta nacional. “Esperamos que Evópoli se mantenga en el ‘apruebo’. Pero en caso de cambiar de postura, si a un partido se le asignaron minutos para el ‘apruebo’, no pueden usar la franja para defender el ‘rechazo’. No es un tema legal sino ético”, sostuvo el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

En el mismo sentido, su par radical, Carlos Maldonado, sostuvo que si hubiese colectividades que cambien de posición “total o parcialmente” deberían tener “un gesto de honestidad política, declararlo así al CNTV y renunciar a sus tiempos en la franja del “apruebo”, para dejar allí a los que realmente queremos una nueva Constitución democrática”.

Para el líder de la DC, Fuad Chahin, incluso podrían establecerse sanciones a aquellas fuerzas que mal utilicen el espacio, defendiendo una opción contraria a la que inscribieron.

En tanto, la presidenta de RD, Catalina Pérez, fue más allá y sostuvo que “con los partidos de gobierno sincerando su posición hacia el ‘rechazo’ a una nueva Constitución, quedarán sobrerepresentados de forma inaceptable en los tiempos de la franja”.