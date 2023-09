“Por el futuro de Chile”: el mensaje en video de Kast por los 50 años del Golpe de Estado

El líder y excandidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast abordó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que hizo el gobierno de Gabriel Boric, asegurando que “los chilenos no quieren seguir divididos por el pasado”.

En su canal en YouTube, Kast difundió un video con el título de “Por el futuro de Chile”, en el que reflexiona sobre el tema y manifiesta su compromiso “a promover el resguardo incondicional de los derechos humanos, como lo hicieron los expresidentes”, en el documento que firmaron a propósito de la conmemoración.

“Tenemos un gobierno que ha utilizado su posición, los recursos del Estado y cada plataforma que ha tenido para dividir a Chile y revivir las diferencias, el resentimiento y la distancia entre los chilenos. Es como si, de alguna manera, el gobierno quisiera que regresáramos al pasado a experimentar la violencia, la pobreza y el clima de beligerancia que existía entre los chilenos. Porque quiero a Chile, lo quiero ver unido, porque quiero a Chile lo quiero ver reconciliado, porque quiero a Chile espero que nunca más tengamos que volver a sufrir la violencia y la división que sufrimos hace 50 años. Los chilenos no quieren seguir mirando hacia el pasado, dividiéndose por lo que ha ocurrido en las últimas cinco décadas”, sostiene en la pieza audiovisual de 2 minutos y 44 segundos, mirando fijo a la cámara, con música de tensión e imágenes de la bandera y del gobierno de la Unidad Popular.

Kast plantea a continuación que “Chile enfrenta una crisis sin precedentes. Una economía que está estancada desde hace una década, con salarios bajos, alta informalidad y con un empleo más precario que nunca. Una sociedad insegura, donde los ciudadanos honestos están encerrados en sus casas, mientras los delincuentes, narcotraficantes y terroristas caminan impunemente por las calles. Una clase política desconectada de las urgencias reales de los chilenos, más preocupada de repartirse los recursos del Estado, que de modernizarlo o ponerlo al servicio de los chilenos”.

“Los chilenos no quieren más declaraciones, los chilenos necesitan más soluciones. Por eso, mi compromiso no solo es a cuidar y defender la democracia; a respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho; a condenar todos los actos de violencia; y a promover el resguardo incondicional de los derechos humanos, como lo hicieron los expresidentes. Mi compromiso, nuestro compromiso, es a poner a las personas en el centro de nuestra acción y al Estado al servicio de las personas, haciéndonos cargo de sus urgencias sociales en materias de seguridad, salud, economía, pensiones y vivienda, entre tantas otras, y construyendo una alternativa de gobierno a la desastrosa gestión actual”, aseguró el líder de oposición, indicando que quedan 912 días para que finalice este gobierno y no hay “tiempo que perder.