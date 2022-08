Posible cambio de gabinete: Yarza asegura estar “tranquila” y “disponible hasta cuando el Presidente así lo estime”

La idea de un posible cambio de gabinete se instaló, luego de que este jueves, la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, tras darse a conocer que una asesora de la cartera contactó por teléfono al líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul.

En concreto, el 11 de mayo -según quedó consignando en un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) y que reveló Ex-Ante- se produjo el intercambio telefónico, en el cual la asesora Tania Santis, le dijo al comunero mapuche que “ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

Sobre un eventual cambio ministerial, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, dijo a Radio Pauta estar “tranquila, creo que es el Presidente el que toma las decisiones. Yo estoy acá porque el Presidente me llamó y me propuso ser ministra de Salud, de la reforma, yo me siento absolutamente orgullosa de eso”.

“Estoy disponible hasta cuando el Presidente así lo estime y eso a mí me da tanta tranquilidad, la confianza que también tengo en el Presidente”, añadió la secretaria de Estado.

Por otra parte, consultada si se siente “inhibida” al tomar decisiones propias en el ministerio, lo descartó, asegurando que se siente “más bien responsable”.

En esa línea, afirmó que mientras esté en la cartera de Salud, “impulsaremos la reforma y, por cierto, todos los temas que tengan que ver con pandemia y viruela del mono. En fin, todas las tareas que haya que hacer con el mismo entusiasmo y con la seriedad que tienen esos temas”.

Además, explicó que la forma de trabajo en la cartera, consiste en que “las grandes decisiones y las grandes líneas son muy discutidas, además tenemos un programa de Gobierno y un ruta clara”. En Salud tenemos una ruta, en la que yo también participé en el programa de Gobierno, y por tanto, eso también es muy bueno para todo este camino”.

“Cada vez que tenemos que involucrar a otros sectores que no sean sanitarios tenemos el espacio de gabinete, el espacio de trabajo, comités interministeriales (...) la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica”, detalló.