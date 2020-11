Presidenta de la UDI por idea de escaños reservados para iglesias evangélicas: “Si el camino es ir a una representación de autoridades a través de grupos de interés, entonces que estén todos representados”

Luego de que los presidentes de los partidos de Chile Vamos sostuvieran la primera reunión con el recién asumido ministro del Interior, Rodrigo Delgado -a la que asistieron Rafael Prohens de RN, Luz Poblete de Evópoli y Rodrigo Caramori del PRI- la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a la posibilidad de otorgar escaños reservados a los miembros de las iglesias evangélicas en la Convención Constitucional.

Esto tras su participación en el programa Mesa Central de Canal 13 donde fue consultada por los cupos destinados a los pueblos originarios. "Yo quiero escaños reservados para las iglesias evangélicas. Si esto es tirar y abrazarse. Si vamos a empezar a cambiar el acuerdo del 15 de noviembre ¿Por qué no hay, para las iglesias evangélicas, escaños reservados?”, dijo ayer la senadora.

Sus dichos apuntaban a la indicación impulsada por la oposición y aprobada en la Comisión de Constitución del Senado que agrega 23 escaños para que sean ocupados por representantes indígenas. Con ello, aumentarían de 155 a 178 los integrantes de la Convención. Sin embargo, la votación se alcanzó sin acuerdo del oficialismo, sector que plantea reservar 15 escaños a este grupo, pero sin aumentar la totalidad de integrantes del órgano constituyente.

Consultada hoy sobre este tema, la senadora explicó: “Cuando comenzamos un reemplazo de esta democracia representativa, por grupos de interés como son los indígenas (...) nos parece que un grupo de interés que hay que considerar - sobre todo si somos una sociedad cristiana occidental- son aquellos que defienden los valores cristianos que son más del 30% de la población”.

“Si el camino es ir a una representación de autoridades a través de grupos de interés, entonces que estén todos los grupos de interés representados”, agregó la dirigenta de la UDI.

En tanto, el presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens (RN) sostuvo que aumentar el número de escaños reservados significa que “no se respetó el acuerdo del 15 de noviembre”.

“En esa figura de los 155 podemos llegar a los acuerdos que queramos, pero sobre eso, por lo menos Chile Vamos no va a estar disponible, porque están cambiando las reglas del juego permanentemente como lo han hecho desde ese mismo día en adelante”, explicó.

Retiro del 10% de los fondos de AFP

La dirigenta de la UDI también se refirió al segundo retiro del 10% de los fondos de AFP que se votará mañana en la sala de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, descartó que los diputados que eventualmente voten a favor de la iniciativa se les aplique una medida disciplinaria como ocurrió cuando se legisló el proyecto anterior. “Lo que pasa es que esta situación es distinta. La vez pasada no fue por el 10% sino por el mecanismo que se usó. Si bien, el mecanismo sigue siendo el mismo, fue validado por las mayorías. Desde esa perspectiva hay que esperar qué pasa el martes”, comentó.

En tanto, desde RN, Prohens reiteró que no se ha enviado una “orden de partido” a los parlamentarios. “No usamos ese sistema (orden de partido), no los hemos usado nunca y no lo vamos a hacer tampoco. Ellos (los diputados) conocen el punto de vista del gobierno, de algunos senadores, pero no hay orden del partido para una decisión de ese tipo”.