El debate que se abrió con los escaños reservados: ¿Es modificable el acuerdo del 15 de noviembre post plebiscito?

El jueves pasado, la comisión de constitución del Senado aprobó la moción impulsada por la oposición que agrega 23 escaños reservados para pueblos originarios a la Convención Constitucional. Con ello, aumentarían de 155 a 178 sus integrantes. Sin embargo, fue sin acuerdo del oficialismo, sector que plantea reservar 15 escaños, pero sin aumentar la totalidad de integrantes del órgano constituyente.

Junto con las reglas para los independientes y la paridad -que se aprobaron en marzo de 2020-, el establecimiento de escaños reservados fue una de las materias pendientes tras el acuerdo del 15 de noviembre que generó el plebiscito y la ruta constituyente. Sin embargo, tras conocerse las opciones que están sobre la mesa, el hecho de realizar modificaciones al acuerdo post plebiscito como aumentar el número de convencionales -cuyo guarismo está establecido en el artículo 141 de la Constitución- levantó un debate respecto de hasta qué punto éste es factible de intervenir.

En parte, la discusión se dio en redes sociales, donde el director del IES, Claudio Alvarado, señaló que “esos mismos congresistas que el 80% de los votantes quiso excluir de la convención están ahora cambiando el diseño de esa misma convención, post plebiscito. Esto es gravísimo”. A lo que le contestó el abogado y académico UDP Domingo Lovera: “Encuentro algo insólito el reclamo de la derecha. No solo porque el proyecto venía de antes -algo formal-, sino que sobre todo porque el mensaje del 25O es que el Congreso no se tome (secuestre) el proceso”. En la misma red social, el senador PPD Felipe Harboe dijo que no comparte el proyecto que impulsaron sus compañeros de coalición, mientras el senador Pedro Araya (independiente) dio un argumento completamente diferente. "Si uno agrega 23 nuevos constituyentes, a los 155 que ya existen, es muy difícil que la derecha pueda mantener el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, dijo a Tele13 Radio.

Jacqueline van Rysselberghe, timonel UDI, dijo a La Tercera PM que “estamos disponibles para hablar sobre los escaños reservados pero tiene que ser dentro de las reglas del juego que se hizo en el acuerdo del 15 de noviembre”. Mientras que, por el lado de la oposición, tanto el presidente de la DC, Fuad Chahin, como el PS, Álvaro Elizalde, señalaron que el tema está abierto.

“Siempre hablamos que los cupos de escaños reservados tenían que ser supernumerarios, siempre dijimos que respecto a los pueblos originarios íbamos a tener una discusión en paralelo. La pregunta es muy simple: ¿quieren o no quieren participación de los pueblos originarios en la convención constitucional?”, dijo el primero. Mientras Elizalde afirmó: “Esto en absoluto pasa a llevar el acuerdo del 15 de noviembre y forma parte del debate democrático que es legítimo que se desarrolle para perfeccionar el mecanismo por el cual se va a llevar adelante el proceso constituyente”.

¿Qué piensan quienes integraron la mesa técnica que llevó el acuerdo del 15/N a texto legal? Hay una diversidad de opiniones. Mientras los representantes oficialistas aseguran que el marco general ya no se puede tocar tras el plebiscito, los opositores prefieren dejar abierta la puerta.

Ernesto Silva, expresidente de la UDI que representó a su partido en la comisión técnica, dijo que “acá hubo un acuerdo que fue ampliamente discutido, tanto en la comisión técnica como en el Congreso, sobre la cantidad de integrantes de convención y los chilenos votaron por eso con esa información el día domingo. Lo que se está planteando implicaría un acuerdo diferente”, y añadió que “hoy día lo que se tiene que hacer es buscar fórmulas que permitan implementar el acuerdo existente”.

El ex timonel UDI respaldó la idea de trabajar por los escaños reservados, pero reiteró la importancia de respetar el número de convencionales que ya está en la Constitución. “Hay disposición a incorporar las cuotas de pueblos originarios pero dentro del marco de un acuerdo que establecía ciertos criterios. Yo creo que algo distinto requería un nuevo acuerdo y generaría incertidumbre y eso no es deseado. Avanzar de esta forma es incumplir el acuerdo”, afirmó Silva.

El abogado que representó a Renovación Nacional, David Huina, admitió que la discusión de esta moción siempre estuvo en el debate público, por ende, se trata de un debate legítimo. Sin embargo, difiere en la idea de que se aumenten los cupos de la convención.

“A mi juicio, el sistema de inscripción de los convencionales tiene que seguir las reglas que fueron declaradas en el acuerdo y en las primeras reformas constitucionales, seguirse dentro de los 155 escaños originalmente definidos”, sostuvo Huina, a lo que agregó que “nunca se analizó por la comisión técnica la ampliación de los escaños por ninguno de estos temas”.

“Hoy día más por un tema de certeza jurídica y por qué no decirlo, de certezas electorales, crear un registro cuando faltan poco más de 70 días para la inscripción de candidaturas, evidentemente le agrega un grado alto de incertidumbre y que el proceso no salga en la manera que todos hubiéramos esperado”, dijo Huina. “A nadie le gusta que después del plebiscito estemos hablando estos temas, los cuales evidentemente debieron haber sido zanjados antes”, afirmó.

Por su parte, uno de los representantes de la UDI en la mesa, el abogado Arturo Fermandois, comentó que estas discusiones posteriores al referéndum deben quedar en manos de quienes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. “El asunto de los pueblos originarios no está expresamente mencionado en el acuerdo, por lo tanto por respetable que sea su incorporación al debate actual, dependerá de la opinión que tengan los suscriptores del acuerdo de si se trata de un perfeccionamiento o más bien de un desborde de lo que acuerdo previó”, dijo.

La abogada María Cristina Escudero, quien representó a la DC en la mesa técnica, enfatizó que “siempre estuvo pendiente el tema de los escaños reservados. El acuerdo se hizo con los partidos que tienen presencia parlamentaria y por lo tanto ellos mismos pueden modificar los asuntos que quedaron pendientes y adecuar eso a las necesidades que tengamos como país para tener un buen proceso constituyente. No me parece que sea un argumento que limite la posibilidad de tener escaños reservados con cupos sobre 155″.

“El acuerdo es un acuerdo político y se puede modificar de la misma forma que se hizo. Se puede evaluar la conveniencia, pero no si puede o no se puede”, agregó.

Representantes F.A.: Se dejó abierto a modificaciones

En tanto, los representantes del Frente Amplio coincidieron en que un mayor número de escaños que se agreguen a la convención para reservar a los pueblos indígenas no rompe necesariamente el acuerdo.

Claudia Heiss, cientista política que representó a Revolución Democrática, comentó que “el 15 de noviembre se acordaron los mínimos comunes para comenzar a diseñar la reforma constitucional, pero desde el principio se entendió que junto con este acuerdo y en un mínimo inicial había que incorporar acuerdos complementarios”.

“El plebiscito sí ratificó como marco general una ruta altamente institucionalizada, que es lo que establecieron las reformas aprobadas de diciembre y marzo, pero eso no significa que no se pueda seguir llegando a acuerdos. Yo creo que está claro que se va a respetar todo lo que está en la reforma constitucional de diciembre”, señaló.

El abogado frenteamplista Sebastián Aylwin -que representó a Comunes- se sumó a los comentarios de Heiss y mencionó que “en ningún caso se está rompiendo el acuerdo, primero porque éste no establece la cantidad de escaños que tendrá la convención constitucional”. “Cuando nosotros en la comisión técnica discutimos la cantidad de miembros que tendría la convención, siempre fue bajo el entendido que dejábamos abierto a las posteriores modificaciones que el Congreso pudiera realizarle y que no estaba dentro de nuestro mandato”, agregó.

“Creo que para una buena parte de la ciudadanía el acuerdo es el punto base, pero no necesariamente el punto de llegada ni representa todas las aspiraciones que la sociedad tiene sobre el proceso constituyente. Lo ideal es que las reglas estén fijadas antes de que se empiecen a realizar los procesos eleccionarios, pero esa no es una regla que uno tenga que seguir sagradamente, considerando los plazos que se han tenido para este proceso”, agregó.

Por último, la representante del Partido Liberal, la abogada Alejandra Zuñiga, mencionó que “se puede agregar todo aquello que no haya sido resuelto, que haya quedado sin definición tiene que ser definido de ahora en adelante, pero no hay que crear debates donde no los hay”.