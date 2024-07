Presidenta del FA reconoce que postura del PC por Venezuela “es una contradicción importante” a nivel oficialista

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó las diferencias en las posturas dentro del oficialismo respecto a la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del domingo.

La ex delegada presidencial de la Región Metropolitana (RM), en específico, fue consultada por el respaldo que parte del Partido Comunista (PC) entregó a la reelección de Nicolás Maduro, en base a los resultados entregados por el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) de ese país.

“Es obvio que no tengo ninguna otra alternativa (que reconocer los resultados). No sé quién la tiene que no sea asumir los resultados que la institucionalidad que ellos entregan (Venezuela). Yo no soy ni el que pone institucionalidad ni el que no pone. Esa institucionalidad incluye las validaciones que están en los sistemas de prensa. Esa es la fiscalización que ellos mismos tienen y que tienen que completar, transparentar y poner a servicio total”, dijo este martes el timonel del PC, Lautaro Carmona.

Una postura que se distancia de la que han plateado los demás partidos del oficialismo, el gobierno y el propio Presidente Gabriel Boric, quien evitó reconocer los resultados del CNE, a la espera de las observaciones de los veedores internacionales.

Al respecto, en esta jornada Martínez apuntó: “Creo que es una contradicción importante, tal como también en la oposición. Y no es por homologar, sino porque hay ciertos marcos de acuerdo en los que uno va generando coordinaciones y por lo mismo somos partidos distintos. Creo que esa diversidad tiene que existir y eso se puede ir debatiendo”.

“Sin duda es una diferencia profunda, pero el Presidente también lo ha dicho bien claro: el que toma las decisiones en materia diplomática es él y eso tiene que ser respetado por la coalición”, recalcó.

Delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez. Aton Chile.

Además, reforzó que “se puede tener debates, pero el que toma la decisión es el Presidente” y señaló que eso “ha sido suficientemente explícito y representa totalmente al Frente Amplio en sus declaraciones”.

Con todo, la timonel frenteamplista destacó que el PC “tiene sectores diversos” y sostuvo que “no hay una visión total que han planteado. De hecho, no hay un apoyo al régimen de Maduro por ahora oficial del Partido Comunista chileno”.

Martínez dijo que para ella y el Frente Amplio lo esencial es que los derechos humanos “se respetan siempre y tienen que ser un camino de estándar de colaboración”.

“En eso creo que tenemos que tener una postura que reconozca los derechos humanos en todos los lugares del mundo, y en eso nosotros al menos tenemos una posición muy clara”, cerró.