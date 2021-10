Presidenta del Senado por ratificación de plebiscito dirimente: “No me cuadra porque creo que pierde sentido el mandato que tiene esta convención”

La semana pasada, el pleno de la Convención Constitucional ratificó la realización de plebiscitos dirimentes para resolver las normas constitucionales que en su segunda votación no consigan los dos tercios de apoyo, pero que sí superen los tres quintos, lo que implicó posturas a favor y en contra en el espectro político, sobre todo en el Poder Legislativo, puesto que esta medida necesitará el respaldo del Parlamento para realizar una reforma constitucional.

Al respecto, la presidenta del Senado, Ximena Rincón valoró el raudo trabajo llevado a cabo por los convencionales para concretar la aprobación de sus reglamentos, aunque se mostró contraria al tema en cuestión, puesto que podría ocasionar complicaciones a futuro, asumiendo que “pierde sentido el mandato de la convención”.

“Este plebiscito dirimente, para aquellas materias que no logran los dos tercios, primero requiere una reforma constitucional que los habilite, que tiene que hacerla el Parlamento. Y segundo, no es sano porque no estamos hablando de una materia específica en que el Parlamento diga que esto lo tiene que definir la ciudadanía, sino que estamos pasándole a la ciudadanía el que una parte de la Constitución la resuelva la ciudadanía, y no van a tener todo el texto, y a lo mejor es incoherente con el resto del texto. No me cuadra porque creo que pierde sentido el mandato que tiene esta convención, y el mandato es que construyan una gran mayoría para que terminemos con lo que tenemos hoy. Me tendrían que convencer de que es bueno, y hoy día creo que es un error”, recalcó en el programa Estado Nacional.

También tuvo palabras en torno al público apoyo de la diputada Maya Fernández al abanderado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, considerando que el bloque respaldaría a la candidata Yasna Provoste. En ese aspecto, la senadora aclaró que “lamento lo de Maya porque cuando uno está en un partido político (...) y no se respetan las reglas, eso habla muy mal de quien está en política, no me gusta. A mí me gusta que las reglas se respeten”.

“Es poco probable que no haya sabido”

En cuanto a la inminente acusación constitucional en contra del Presidente Piñera, tras ser vinculado a los Pandora Papers, y si es que se amerita someter al mandatario a este proceso, Rincón acotó que “lo que corresponde es investigar. Determinarán los diputados si corresponde o no, y en este caso el Presidente (debe) esclarecer las dudas o sospechas o hechos eventualmente irregulares a efecto de que se puedan o no formar convicción quienes van a estudiar esta acusación constitucional”.

A la vez, y consultada si cree en la versión que ha sostenido el mandatario, agregó que “si le preguntas a la ciudadanía (…) el 83 por ciento no le cree. Tenemos un problema en nuestro país de quebrantamiento de la fe pública. El contexto de lo que hay, señala que es poco probable que no haya sabido. No es algo trivial sino muy complejo”.

Más allá de la formalidad, de si estuvo bien o mal que el Ministerio Público iniciara una investigación penal de oficio en contra de Sebastián Piñera, la representante de la Cámara Alta precisó que “cualquiera frente a una situación como la que hoy estamos viviendo tiene que ayudar a que se restituya la fe pública. Si el argumento es que ‘esto es una cosa juzgada’, la verdad es que nos saltamos el fondo y nos vamos a la forma, y eso no ayuda a despejar la duda ni la sospecha”.

“Hoy, aparecer en los Pandora Papers no es una buena noticia para nadie. Por eso es tan importante aclarar todos los hechos. Cuando se revisa el proyecto Dominga y todo lo que rodea ese hecho, hoy no se ha realizado el levantamiento y la demarcación para que se firme el decreto respectivo pese a que hay un pronunciamiento del Consejo de Ministros, y de eso ha pasado parte importante del gobierno de la Presidenta Bachelet y toda esta parte del gobierno del Presidente Piñera. Si a mí me preguntan cómo enfrentar estas cosas, yo creo que el Presidente debiera ya citar al Consejo de Ministros y pedirles que tomen una decisión respecto de ese hecho”, enfatizó.

Pese a que prefirió no responder si es que cree que podría existir alguna probabilidad de que el mandatario fuera destituido, la parlamentaria aseguró no estar interesada en asumir el cargo si hipotéticamente así fuera, en caso de que el Congreso optara por ella como opción.

“No me corresponde a mí. La Constitución actual es clarísima, es el Congreso pleno, la Cámara de Diputados y Senado quien elige a quien reemplaza al Presidente de la República. No es un tema, no tengo ni siquiera interés, yo estoy cumpliendo un rol en el Senado y espero poder cumplirlo hasta marzo”, puntualizó.