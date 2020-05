Presidenta del Senado se abre a aplazar cuenta pública

Este martes en la tarde, la Cámara aprobó una indicación del gobierno -ingresada a una reforma constitucional- que permite al Presidente Sebastián Piñera, por una sola vez, dar su cuenta pública ante el Congreso de manera remota.

La enmienda fue presentada por el avance del coronavirus y el foco de contagios en el Senado, donde hay cuatro parlamentarios contagiados y la mitad de los legisladores de esa corporación en cuarentena preventiva.

La indicación, que es parte del proyecto que permite al Congreso pleno sesionar por medios telemáticos y que también fue aprobada ayer por los diputados, será vista este miércoles por la Cámara Alta en tercer trámite.

Y es justamente en esa corporación donde han surgido algunas dudas respecto del tema y se han abierto a la posibilidad de aplazar la cuenta pública, fijada para el 1 de junio.

“Lo que yo he venido sosteniendo es que la cuenta pública es una obligación y un mandato constitucional, y eso lo tiene que hacer el Presidente ante el Congreso pleno. Es su obligación concurrir a dar cuenta. Entonces, cuando él dice que va a ser la cuenta desde La Moneda, no se considera el Artículo 34 de la Constitución y tampoco la Ley Orgánica Constitucional (LOC)”, dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), a La Tercera. Y agregó que lo promovido por el gobierno “es una propuesta que, en mi opinión personal, no está resguardando disposiciones constitucionales (...); si lo hace en La Moneda, es una cadena nacional, y eso desde mi punto de vista es extraño”.

Más tarde, en diálogo con Mega, la senadora señaló que “si el Presidente, teniendo sus razones, yo entiendo las razones dado el brote de tres senadores con coronavirus, por cierto, yo me abriría a la posibilidad de trasladar la cuenta a otra fecha”.

Ese planteamiento también fue respaldado por el senador Jaime Quintana (PPD). “La situación de los chilenos hoy es distinta, las instituciones deben adaptarse a esa realidad. Una cuenta pública telemática el 1 de junio no cumpliría sus objetivos. Todos, desde el Presidente en adelante, debemos abocarnos a la principal tarea que tenemos hoy, que es el control de la pandemia”, comentó, junto con señalar que “estamos evaluando la presentación de un proyecto de reforma constitucional para prorrogar la cuenta pública”.

De hecho, esa iniciativa -que aplaza por 90 días la cuenta pública y que podría ser presentada este miércoles- podría ser apoyada por la senadora Muñoz, según dicen en la oposición.

El debate también llegó hasta la Cámara, donde su presidente, Diego Paulsen (RN), fue consultado por el tema y no descartó la idea de aplazar el discurso del 1 de junio. “Todo está sobre la mesa. Con la situación que vive el país no nos podemos cerrar a nada”, dijo.