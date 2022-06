Presidente Boric asegura que “hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable”

El Presidente Gabriel Boric arribó este martes, pasadas las 5.00 (hora Chile), en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de las Américas y también para sostener -entre otras cosas- una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

En medio de una nutrida agenda que lo mantendrá en dicho país hasta la tarde noche de este viernes, el Mandatario sostuvo una entrevista con Telemundo donde abordó su crítica a la decisión de Estados Unidos de no invitar a Venezuela y Nicaragua, lo que provocó además que Cuba y México optaran por no participar.

Al Presidente le habían preguntado específicamente si es que se identifica con algún líder de izquierda que hay hoy en América Latina. En su respuesta aseguró que se ha identificado con varios a lo largo de la historia, pero manifestó que sabía hacía dónde iba la pregunta. “Va hacia Venezuela, Cuba (...) es un tema que está presente por estar ausentes, y eso es lamentable porque yo creo que Estados Unidos se ha equivocado. Entonces yo prefiero discutir con Cuba, decirle al señor Ortega que libere a los presos políticos de Nicaragua en la cara y prefiero decírselo en una cumbre de igual a igual, y cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año”.

Agregó en la misma línea que “hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable (...), y yo prefiero eso poder conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias, que le da más relevancia y fortaleza a la posición interna de sus países”.

Además, apuntó que se aplica un doble estándar “porque no tiene ningún problema en tener relaciones con Arabia Saudita, no tiene ningún problema en seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel, entonces finalmente es con unos sí y con otros no. Yo prefiero tener con todos el mismo estándar y a todos exigirles lo mismo en persona”.

Sobre la decisión de su par de México, Manuel López Obrador, de restarse de la instancia por la ausencia de Venezuela y Nicaragua aseguró que “no soy quien para juzgar la decisión yo prefiero estar cosas dialogarlas y utilizar todos los espacios multilaterales. No creo que el Estado de Chile podamos darnos el lujo de perdernos acá”.