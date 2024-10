Presidente Boric confirma gestiones previas de Monsalve ante denuncia de violación: “Él había revisado las cámaras del hotel”

Desde Lampa, este viernes, por primera vez desde que estalló la noticia, el Presidente Gabriel Boric dio detalles sobre la cronología de cómo se enteraron en el Palacio de La Moneda respecto a la denuncia por violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Previo a detallar el proceso que realizó el Ejecutivo, Boric fue consultado por la información dada a conocer por La Tercera, que reveló que Monsalve ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) revisar los archivos de cámaras de seguridad del hotel donde habría ocurrido el presunto ataque contra una funcionaria de la repartición, y con evidente sorpresa respondió.

“El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel. Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, me imagino que todos lo entenderán, yo además es solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Segundo, respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, dijo Boric.

En concreto, acorde a la información recabada por este medio, a raíz de la pesquisas para esclarecer la denuncia por violación, la Fiscalía Centro Norte abrió una nueva arista por obstrucción e infracción a la Ley de Inteligencia. Esto, porque Monsalve –cuando todavía era subsecretario– analizó las imágenes de seguridad del Hotel Panamericano para verificar si existían registro de él y la víctima.

Tras estos nuevos antecedentes, Boric precisó que Monsalve le comunicó “que había visto las cámaras del hotel para ver en qué condiciones habían entrado” y, que más allá de eso, desconocía que sucedió con esas imágenes.