Presidente Boric por resultados: “Tienen de dulce y agraz para todos los sectores. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores”

El Presidente Gabriel Boric entregó un balance luego de la doble jornada de elecciones regionales y comunales de este fin de semana, destacando los resultados obtenidos, asegurando “estar feliz” con ellos y asegurando que ningún sector político puede “atribuirse triunfos arrolladores”.

Cuando faltaban cerca de 10 minutos para la medianoche, el Mandatario entregó declaraciones desde el Palacio de La Moneda, acompañado por ministros del Comité Político, Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (vocería), Jeannette Jara (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer) y Álvaro Elizalde (Segpres).

En su discurso, Boric destacó el funcionamiento del sistema eleccionario y sus resultados. “Ayer y hoy hemos vivido dos jornadas de elecciones impecables, como es habitual y un orgullo en nuestro país. La institucionalidad nuevamente y la organización de las elecciones son muestra de que en Chile las instituciones funcionan. Y en donde no hay duda de la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó.

Tras destacar la jornada, también aseguró que “estas elecciones tienen de dulce y agraz para todos los sectores. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores”, dijo.

Siguiendo esa línea, cuestionó que “los pronósticos catastrofistas de uno y otro lado no se han cumplido. Tenemos un país diverso y tenemos el deber de convivir mejor entre nosotros y de que las diferencias políticas legítimas no impliquen que no trabajemos por el bien común de Chile y de su pueblo”.

Al respecto, complementó que “de las diferencias que tenemos, que a veces se exacerban, tenemos el deber de pensar en el país común que estamos construyendo. Las elecciones van y vienen y hemos visto resultados de los últimos cinco años que han favorecido por mucho a un sector, después por mucho a otro, y hoy día se vuelven a equilibrar. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja eso? Que no es posible construir un país si es que no respetamos a quien discrepa de nuestras ideas”.

En su alocución, el Jefe de Estado también resaltó la participación ciudadana que concurrió a votar con obligatoriedad, asegurando que los números obtenidos son “una gran noticia para la democracia” y destacó la validez de realizar el proceso en dos jornadas.

“Nuestro compromiso, estará en colaborar con todos los gobernadores, con todos los alcaldes y alcaldesas electos. Porque somos el gobierno de Chile y nos debemos a sus ciudadanos, independiente del color político que represente la autoridad de turno. Como he dicho muchas veces, las autoridades pasan, el pueblo queda, las instituciones quedan y tenemos que cuidarlas”, aseguró Boric respecto a su trabajo con las nuevas autoridades electas.

Y añadió: “Para todas las nuevas autoridades y aquellas que fueron reelectas, cuenten conmigo para materializar los proyectos que mejoren la vida de las personas, de sus barrios, de sus comunidades”.