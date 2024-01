Presidente de la Cámara advierte que tiempo para lograr acuerdos en el Congreso “es realmente corto”

Queda un mes de trabajo parlamentario correspondiente al año 2023, antes que inicie el receso legislativo en febrero de este año, el que durará poco más de un mes, y traerá de vuelva a los parlamentarios a ambas Cámaras (de Diputados y el Senado) en marzo de 2024.

Bajo ese contexto, la mañana de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), señaló que el tiempo para resolver los proyectos en agenda “es realmente corto”, ello considerando además, que por estos días un grupo de diputados se encuentra abocado a la comisión encargada de revisar la acusación constitucional (AC) que fue presentada en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Precisamente sobre esa instancia, el parlamentario señaló a Radio ADN, que “el próximo jueves, por ley y por reglamento (…) nosotros le tenemos que dedicar todo el día (…) única y exclusivamente a analizar tanto la cuestión previa como la AC en sí misma. Entonces claramente hay un desvío de tiempo”.

Sin embargo, precisó que la comisión no se enmarca en “una pérdida de tiempo”, puesto “la Cámara está haciendo su pega”. No obstante, planteó que “la cuestión es si es lo prioritario, o no es lo prioritario”. “Si es lo que tenemos que hacer primero o lo que tenemos que hacer segundo. Eso puede ser más discutible desde el punto de vista político y de la urgencia”, agregó.

Imagen de archivo: 5/07/2023. Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Foto: Dedvi Missene.

Por otra parte, el timonel de la Cámara señaló que los meses de enero “son muy importantes” en los periodos legislativos. Junto con ello, destacó “que este año hay una presión adicional y es la presión de las elecciones de octubre. Justo, justo. Entonces la agenda se aprieta en los primeros meses del año”.

Lo anterior, se enmarca en que el domingo 27 de octubre, se efectuarán las elecciones generales municipales, consejeros regionales y gobernadores regionales. Comicios que contarán con voto obligatorio, de acuerdo a lo señalado en la Ley 21.524, que determina esta medida “en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias”.

En ese sentido, Cifuentes señaló que “cualquier cosa que pase de junio para adelante cae ya en un terreno bien arenoso, en donde no va a ser fácil lograr acuerdos, porque obviamente las propias campañas empiezan a dividir a las propias coaliciones políticas, y eso se expresa con fuerza en el Parlamento”.

Además, aseguró que para el próximo año, “lo que pase de ahí de marzo, abril del 2025 para adelante, ya cae derechamente en la elección presidencial y parlamentaria. Entonces, el espacio de tiempo que tiene el gobierno y el Parlamento para lograr acuerdos (…) es realmente corto”.