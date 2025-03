Presidente del PC insiste que Jadue “no tiene impedimento legal” para ser candidato y emplaza a la DC para primarias amplias

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, analizó la situación judicial del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante una eventual candidatura presidencial. Asimismo, emplazó a la Democracia Cristiana (DC) para conformar unas primarias lo más amplias posible.

En conversación con Radio Infinita, el timonel del PC comentó respecto a la situación judicial de Jadue: “Te puedo decir que él está formalizado en una investigación que tiene ya 3, 4 años. Lleva como un año formalizado. Todas estas latencias tan largas y tan lentas que tienen las definiciones del Poder Judicial no son contribuyentes porque en la práctica constituyen sanción por adelantado”.

A lo que afirmó: "Pero él no tiene impedimento legal para postularse (...) Lo que yo no voy a hacer, va a ser hacer una argumentación que signifique que de antemano el Partido Comunista está proclamando a Daniel. No es lo que está haciendo, es parte de un debate. Solo estamos previniéndonos de, a ningún evento, aceptamos interferencia de nadie, el partido tiene su independencia. Le ha costado muy caro".

Respecto a quién será el abanderado presidencial de la colectividad, el exdiputado señaló: “Hay más de dos nombres. Es evidente que hace rato ya Jeanette (Jara) y Daniel (Jadue) están apareciendo en los medios porque marcan, porque tienen visibilidad, porque tienen una historia muy concreta. Es parte de nuestra discusión”.

Y añadió: “¿Qué va a ser nuestra decisión? La que mejor nos represente, la que le asigne a todos tareas muy significativas con el mismo propósito de aumentar nuestra influencia electoral y, por esa vía, aumentar nuestro aporte a esta batalla por ganar un segundo gobierno desde la perspectiva de una candidatura presidencial que resulte de una primaria unitaria”.

Ante esto último, Carmona fue enfatizo con la Democracia Cristiana: “De la DC entiendo que ellos prefieren un camino propio a vincularse con el Partido Comunista. No es la mirada que tienen los comunistas, tenemos las mismas distancias si lo miramos de un lado o del otro. Sin embargo, nosotros comprendemos que es más importante la posibilidad de una acumulación mayor para lograr mayorías e impedir que gane la derecha que poner el foco en las diferencias que tenemos con la DC. Ahora, si para ellos es más importante las diferencias con el Partido Comunista respecto a que gane o no gane la derecha, bueno, esa es su opción, su argumento”.