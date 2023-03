Presidente del Senado afirma que la agenda de seguridad “no es un tema ideológico, es un tema de sobrevivencia de nuestro país”

Este viernes, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se refirió a su propuesta de “fast track” que busca despachar en 90 días proyectos ligados a la seguridad.

Así, el senador fue consultado por la recepción del Ejecutivo a su propuesta en materia de seguridad. “He oído una muy buena recepción de todos los sectores “ y recalcó que “esto no es un tema ideológico, es un tema de sobrevivencia de nuestro país, si no recuperamos la seguridad en Chile no vamos a recuperar de buena manera el alma de Chile”.

Respecto a si existe claridad sobre los proyectos a despachar en estos tres meses, Coloma dijo en conversación con Radio Universo que “hay un enorme potencial de leyes que pueden estar en condiciones de ser despachadas y que, a mi juicio, son vitales para retomar con más fuerza una agenda de seguridad”.

Como ejemplo, explicó que le parece fundamental que “el Ministerio de Seguridad Pública esté despachado en los próximos tiempos porque eso combatirá en el largo plazo la delincuencia”.

En esa línea, enfatizó en que “la seguridad requiere un ministerio especial, no puede ser parte de otro ministerio que es muy importante y que hace un gran esfuerzo, tal como hoy existen ministerios especiales, del Deporte o de Economía, como no va a haber un ministerio de Seguridad, cuya única preocupación va a ser devolver el orden público y recuperar la paz”.

“Hay un montón de proyectos de distintos sectores, estamos más que en condiciones, creo que es fundamental dar un paso significativo, darse un plazo y un plazo acotado y hagamos el máximo esfuerzo”, finalizó.