Presidente del Senado reprocha pequeñas devoluciones mensuales de isapres: “Es insultante”

El pasado 30 de noviembre se venció el plazo legal para que las isapres le dieran a conocer a sus afiliados el monto y plan de devolución cobrado en exceso, generado posterior a la aplicación del fallo de la Corte Suprema a la tabla única de factores.

Ahora, tienen un plazo de 13 años para reembolsar el monto total de los dineros adeudados a sus afiliados.

El tema ha generado molestia por parte de los usuarios, y es que las isapres pueden hacer devoluciones en hasta 156 meses, por lo que algunas personas recibirán sumas que incluso son menores a $1.000.

Bajo este marco, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), sostuvo: “Yo ya hablé con el superintendente durante la semana pasada. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Porque, claro, yo entiendo perfectamente para una persona, a la que le están diciendo que le van a devolver de $1.000 o de menos de $1.000 pesos, es insultante”.

Dicho eso, aseguró que “estamos a tiempo de corregirlo. Es perfectamente posible corregirlo”.

Asimismo, reprochó a las isapres por no haber advertido esta situación. “Las isapres cuando se dieron cuenta de que esto iba a ocurrir, debieron inmediatamente haber alertado a la autoridad (...) esto no le hace bien a nadie. No le hace bien ni al Congreso, ni al Gobierno, y particularmente no le hace bien al sistema de isapres”.

En ese sentido, tras ser consultado sobre si a las isapres les faltó empatía, García Ruminot contestó: “Yo creo que sí. Yo repito, yo creo que ahí debieron oportunamente, y de manera muy urgente, haber advertido a la autoridad. No había para qué esperar que las personas recibieran sus cartas, que se produjera esta molestia, que yo la comprendo perfectamente bien”.

Por último, el senador marcó que primero debe verlo la superintendencia de salud, y luego, si es necesaria una modificación a la ley, debe hacerse. “Yo creo que en eso no va a haber mayor inconveniente”, dijo en conversación con Radio Pauta.