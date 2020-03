Presidente Piñera: "Creo que estoy perfectamente capacitado”

El Presidente Sebastián Piñera rechazó los emplazamientos hechos desde sectores de la oposición para que culmine anticipadamente su mandato y cuestionó además a los diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) que solicitaron información al Senado respecto al procedimiento para inhabilitar a un mandatario en ejercicio.

“Yo les puedo decir a ustedes que yo siento que no tengo ningún impedimento físico. Yo cuido mi salud, hago deporte, me hago exámenes médicos, porque soy piloto, todos los años, y creo, también cierto, que estoy perfectamente capacitado”, señaló Piñera este jueves en entrevista con Meganoticias, calificando de “poco honesta” la acción de los legisladores que buscarían inhabilitarlo.

Piñera negó que su nivel de aprobación sea un impedimento para liderar los acuerdos que el país necesita y planteó que “el nivel de aprobación del gobierno, del Presidente, es muy bajo, pero es bajo el nivel de aprobación del Congreso, mucho más bajo aun de los partidos políticos".

“Cuando hay tiempos difíciles hay dos tipos de conductas, los que arrancan y los que se quedan a enfrentar”, dijo el Mandatario, enfatizando que tiene una “responsabilidad y un compromiso" y que “hay que defender la democracia” y la institucionalidad.

“Este es el momento en que se ponen a prueba el temple, la voluntad y el compromiso con la democracia de los chilenos y yo como presidente voy a ser todo lo posible por defender la democracia y el estado de derecho”, destacó, agregando que “un presidente gobierna en base a convicciones, a una visión, a un compromiso, no en base a una encuesta”.

Orden público

En la entrevista el Jefe de Estado respaldó la labor del ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y descartó solicitar la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, asegurando que se está haciendo “todo lo humanamente posible dentro de la ley” por recuperar el orden público tras el estallido social del 18 de octubre.

Consultado por la solicitud que se hace desde la oposición para que se reemplace a Rozas, el Mandatario señaló que “en Chile hay un deporte nacional que es pedir la renuncia de muchos, incluso la de este Presidente”.

“Él está cumpliendo una labor muy difícil y tiene el respaldo de este Presidente”, aseguró.

Piñera manifestó además que “a pesar que la institución y el gobierno han sido enfáticos en respetar las normas, los protocolos, el respeto a los derechos humanos de todos, en algunos casos se han cometido excesos, uso excesivo, abusivo de la fuerza, violaciones de los derechos humanos y todos esos casos los hemos puesto a disposición de la fiscalía para que investigue y de los tribunales para que juzgue, por tanto yo respaldo la labor de Carabineros”.

A su juicio, “Chile no estaba preparado para ese tipo de ataques o de desafíos al orden público. No teníamos suficientes carabineros, no teníamos suficientes carros lanzagua, no teníamos suficiente material y desde entonces hemos hecho un enorme esfuerzo por aumentar la dotación de carabineros, mejorar sus equipamientos, su tecnología para que puedan hacerlo mejor y está mejorando”.

El Presidente reconoció que la recuperación del orden público “es una tarea pendiente” y dijo comprender “la angustia” de comerciantes afectados por saqueos, afirmando que para retomar la seguridad en las calles “estamos haciendo todo lo humanamente posible dentro de la ley”.

“Todavía hay una falta grave de la sociedad chilena. Yo le pido a mis compatriotas que nos unamos contra la violencia de manera fuerte y clara, sin ambigüedades, que no sigamos avalando, validando, justificando la violencia como lo hacen muchos. Porque la única forma de derrotar la violencia no es solamente con la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones, es cuando toda la ciudadanía que quiere vivir en paz se une para derrotar aislar y condenar a los violentistas y a los que los avalan, los apoyan y los respaldan”, argumentó.

Por otra parte, sobre un supuesto “ablandamiento” del gobierno con el relevo de Andrés Chadwick por Gonzalo Blumel en Interior, el Presidente recalcó que “eso no es verdad”.

“Aquí algunos nos acusan por ‘mano blanda’, otros por ‘mano dura’. Yo les digo: la mano está firme y dentro de la ley. Y eso es lo que está haciendo el ministro Blumel en una tarea extraordinariamente difícil”, planteó.

Además, Piñera dijo que el grupo conocido como la Primera Línea de las manifestaciones “son personas que se juntan, se encapuchan para cometer delitos, para atacar a carabineros, para incendiar iglesias, para destruir buses del transporte público, destruir el mobiliario, los semáforos y esos son homenajeado en el Congreso”.

El Mandatario explicó que no se ha detenido ese grupo porque muchas veces son más que los carabineros y están organizados, por ello hizo un llamado a condenar los hechos delictivos ocurridos durante la crisis.

“Necesitamos la ayuda de todos para que Chile pueda derrotar la violencia, restablecer la paz, llevar adelante la agenda social y lograr sortear los graves desafíos que significan el coronavirus o la grave crisis económica”, enfatizó.

Respecto al plebiscito de abril y el Covid-19, el Jefe de Estado expresó que “nadie puede asegurar como puede evolucionar el coronavirus pero el compromiso del gobierno es controlar el coronavirus y hacer un plebiscito ejemplar”.