Presidente Piñera: “Me quedan menos de cuatro meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día”

“Ayer el Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas y sin ningún fundamento”.

Estas fueron las primeras palabras que el Presidente Sebastián Piñera emitió este mediodía desde La Moneda, lugar desde el cual realizó un punto de prensa para referirse a la acusación constitucional en su contra que ayer fue rechazada por la Cámara Alta.

Además del libelo, el Mandatario aseguró que en lo que le resta de gobierno seguirá trabajando como desde el día uno y realizó una crítica al mundo político.

Piñera, quien durante la mañana encabezó en Palacio un consejo de gabinete donde se definieron algunos aspectos del trabajo a futuro, estuvo acompañado durante su alocución por la primera dama, Cecilia Morel y los ministros del comité político.

El jefe de Estado reconoció “la actitud de los diputados y senadores que actuaron con seriedad y responsabilidad” durante la tramitación del libelo en su contra e insistió en que dicha acción “ya es aparte del pasado. Como lo dije al comienzo, creo que esa acusación nunca tuvo ningún fundamento y por eso fue rechazada”.

Posterior a ello, el Mandatario habló de lo que viene para adelante en los cuatro meses que le quedan de gobierno y, en su desafío más próximo: las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

“Hoy quiero convocar a todos mis compatriotas a levantar la vista y a poner nuestras voluntades y corazones en las grandes necesidades desafíos y oportunidades que enfrenta Chile y los chilenos. Gobernar nunca ha sido fácil y ha nosotros nos ha tocado especialmente difícil”, dijo Piñera.

En ese mismo sentido el Presidente enumeró una serie de desafíos que ha debido enfrentar durante sus dos mandatos: violencia, crisis política, recesión económica, el Coronavirus y las necesidades sociales que la pandemia y recesión generaron.

“Lamentablemente en esta oportunidad siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogo y acuerdos para enfrentar estos enormes desafíos. Y hoy más que nunca debemos trabajar para superar el grave deterioro que está afectando la calidad de nuestra política, donde muchas veces priman los intereses partidistas o electorales por sobre el interés superior del país y de los chilenos”, aseguró.

Y continuó: “Nos preocupa el afán de algunos por demoler y arrasar con todo nuestro pasado. Incluyendo nuestras mejores tradiciones, nuestros héroes y nuestros símbolos patrios. debemos condenar la violencia con total y absoluta libertad y firmeza. No hay violencias buenas y malas, toda violencia es mala”.

Sobre los comicios del domingo, el Mandatario declaró que “en cuatro días más las chilenas y chilenos elegiremos democráticamente a las futuras autoridades. Nuestro gobierno está comprometido y ha tomado todas las medidas necesarias para que el próximo domingo tengamos elecciones libres, pacíficas y transparentes. En que la voz de todos los chilenos y chilenas sean escuchadas, porque todas las voces importan”.

“Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido quiero comprometerme ante ustedes a que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día con toda mi voluntad y energía para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas”, indicó.

De hecho, durante la reunión de la mañana con su gabinete, Piñera convocó nuevamente a sus ministros para el 26 y 27 de noviembre, fecha en la cual abordarán los desafíos de los últimos meses en el poder.

“A nuestra democracia, sociedad y a nuestras familias les queda todo un futuro por delante. Y en consecuencia, pueden tener la certeza de que nuestro gobierno seguirá comprometido y haciendo sus mejores esfuerzos para contribuir a una mayor unidad entre los chilenos, para mejorar la calidad de la política”, agregó el Mandatario.

Y cerró sus palabras asegurando que se enfocarán en “fortalecer nuestras instituciones republicanas y para que juntos podamos cumplir nuestra misión de futuro, una misión grande, noble y compartida, que convoque y entusiasme a todos nuestros compatriotas y que les otorgue a cada uno de ellos un lugar para aportar y una equitativa participación en los logros que alcancemos”.