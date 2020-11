Presidente Piñera y absolución de formalizados por quema de estación Pedrero de Metro: “A mí lo que me pasa con eso es una tremenda frustración”

En medio de su visita a La Araucanía el Presidente Sebastián Piñera sostuvo este martes una entrevista radial en la que fue consultado sobre diversos temas por periodistas de medios con presencia en la zona.

Respecto a la situación general del país, el Presidente confidenció que hay muchos sectores que “lo están pasando mal” por la crisis económica que generó la pandemia de coronavirus. “Estamos en un barco en medio de una tremenda tormenta que venía golpeado desde octubre del año pasado y que ha tenido que enfrentar huracanes, tormentas. Pero yo le digo a usted que nuestro barco, Chile, está navegando en una dirección clara hacia un buen puerto”, aseguró.

Consultado por las organizaciones mapuche que operan en la zona, como la Coordinadora Arauco Malleco, y su vinculación con hechos de violencia, el Mandatario señaló que el grupo que lidera Héctor Llaitul se dividió en nuevas agrupaciones que “están hechas para cometer delitos y usar la violencia”.

“Aquí no me vengan con idealismos, porque cualquiera sea la causa, el camino no es la violencia y cualquiera sea la causa hay que respetar la ley y el estado de derecho y el derecho de los demás”, expuso, recordando que hay una serie de querellas en contra de esos grupos.

Se le consultó al Presidente su parecer al ver que la justicia exige mayores estándares de prueba para condenar a personas que se adjudican ataques. “Siento una frustración, una rabia, como todos los chilenos. Yo dije cómo es posible que estas personas produzcan tanto daño y no asuman las consecuencias, no asuman su responsabilidad”, expresó.

Piñera se refirió al fallo que por presentación de prueba ilícita absolvió a los formalizados por la quema de la estación Pedrero de Línea 5 de Metro de Santiago.

“Esto es algo en que por supuesto la justicia es la que juzga, pero conocimos un caso recientemente en que se dejó libres a dos personas que habían sido imputadas por quemar estaciones del Metro en la Región Metropolitana, porque la cadena de custodia de una evidencia no había sido perfecta. A mí lo que me pasa con eso es una tremenda frustración. Yo recuerdo algo que ocurrió hace algunos años atrás, el Caso Bombas, que los dejaron libres y los que quedaron libres se fueron a España y en España cometieron actos de terrorismo, fueron detenidos, condenados y ahora están de vuelta en Chile. Entonces a mí me pasa lo mismo que le pasa a todos los chilenos, me produce una tremenda frustración de que no podamos actuar con mayor rapidez, pero un Presidente tiene que respetar los fallos de la justicia, puede no compartirlos, pero tiene que respetarlos”, destacó.

El Presidente respondió una pregunta sobre la autocrítica que hace ante voces que pidieron su renuncia tras el estallido del 18 de octubre de 2019 y lo que diría a familias de personas que participaron de protestas y terminaron con secuelas físicas por acción de agentes del Estado. “Por supuesto que nos hacemos autocríticas. Estamos consientes de que somos seres humanos y que hemos cometido errores, pero también es cierto que si usted suma y resta, nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles extraordinariamente difíciles, el estallido social, la violencia de octubre del año pasado, el coronavirus la peor pandemia sanitaria en cien años, la recesión mundial, la peor recesión en muchas décadas”, planteó.

Respecto a civiles lesionados dijo “me duele profundamente”. Piñera aseguró que hubo “más de 5 mil carabineros lesionados” y resaltó su labor.

“Cada víctima duele. Pero a mí me duelen todas las víctimas. Cada persona que en Chile sufre producto de la violencia a mí como Presidente me produce un dolor muy grande y por eso me motiva a luchar contra la violencia con más fuerza, con más voluntad”, recalcó.