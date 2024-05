Presidentes del Congreso detallan preparativos para cuenta pública: asistirá Michelle Bachelet, pero no Cecilia Morel

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), junto con su par de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), detallaron los preparativos para la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, que tendrá lugar este sábado 1 de junio en el Congreso Nacional.

“Hemos podido con la presidenta de la Cámara de Diputados como anfitriones de la ceremonia republicana de cuenta pública conocer los detalles, revisar también los principales aspectos. Está todo coordinado, está todo marchando y por lo tanto, esperamos que mañana todo se desarrolle en la más completa y absoluta normalidad”, aseguró García Ruminot.

En esa línea, precisó que dentro de los invitados confirmados se encuentra la expresidenta Michelle Bachelet, “pero no así la exprimera dama” Cecilia Morel, “quien se ha excusado por estar fuera de Chile”, aseguró.

Bajo ese marco, al ser consultado por la prensa por si sabe si asistirá la pareja del Mandatario, el senador respondió: “No tengo esa información, no lo tengo. Es bien probable que así sea, pero no tengo esa información porque por razones protocolares no está aquí en el salón mismo, pero sí puede estar perfectamente con otros familiares del Presidente de la República en tribuna”.

Santiago, 10 de mayo del 2024 El Presidente del Senado, Jose Garcia Ruminot y la Presidenta de la Camara de Diputados, Karol Cariola. PAUL PLAZA/SENADO

García Ruminot también dio cuenta que hay “una larga lista” de parlamentarios que van a recibir al Presidente afuera del Congreso en la comisión de pórtico y en la de reja. “Es una larga lista porque los distintos comités, tanto en la Cámara como en el Senado, nos han hecho llegar los nombres, deben ser del orden de unos 20 parlamentarios, no estoy exagerando”, dijo.

En tanto, la timonel de la Cámara, señaló que “estamos muy contentas y contentos de poder recibir una cuenta pública más que da el presidente Gabriel Boric al país. Valoramos todo el trabajo que las y los funcionarios han hecho durante todo este tiempo. Acá hay una preparación que toma bastante tiempo para poder tener todos los preparativos necesarios para poder recibir esta cuenta pública”.

“Yo creo que todos los chilenos y chilenas esperan no solamente que se dé cuenta del trabajo que se ha venido haciendo, hay un montón de cosas, muchos elementos, leyes, iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos años y sin lugar a dudas también otras que esperan por salir. Y en ese sentido, me parece que lo que el Presidente Gabriel Boric tenga que contar al país va a ser muy relevante para todos en función de sus necesidades”, agregó.

Foto: Senado

Consultada por la situación de la reforma previsional, la parlamentaria comunista hizo hincapié en que “en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general” y que ahora “el Senado está llevando adelante su procedimiento, están en diálogo, en conversación, escuchando a todas las autoridades necesarias y bueno, todos los procesos de legislación tienen sus tiempos”.

“Nosotros esperamos, evidentemente sabemos, y somos conscientes de la urgencia que tienen los chilenos y chilenas de tener mejores pensiones para nuestro país, de que se mejoren sus condiciones de vida, todos somos conscientes de eso, pero eso también tiene que ser en base a los acuerdos y al buen diálogo”, cerró.