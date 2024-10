Proponen comisión en el Senado por funcionarios que ganan más que el Presidente Boric

En cifras publicadas en el apartado de transparencia del Senado, se constata que el funcionario que más gana en la Cámara Alta es un prosecretario y tesorero titular con asignaciones especiales y contrato indefinido que percibió en agosto una remuneración bruta de $16.769.426.

En la sesión de Sala de la tarde de este martes, el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza solicitó precisiones respecto a este dato, a propósito de una publicación de La Segunda que da cuenta de 35 funcionarios con sueldos del mismo nivel o superiores al del Presidente Gabriel Boric.

“Quisiera saber entonces si esas son realmente remuneraciones que se pagaron en este Senado y qué ha pasado con los trámites y las gestiones que se iban a hacer para intentar regularizar de alguna manera las remuneraciones”, planteó Insulza.

Esto, en medio de la polémica por el sueldo de $17 millones que percibía en la Universidad San Sebastián la exministra de Educación Marcela Cubillos.

El presidente del Senado, José García Ruminot, procedió a dar la palabra al secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, para que respondiera al legislador socialista.

Tema se trató en comisión de Régimen

Guzmán informó que este martes se desarrolló una reunión de la comisión de Régimen en el que se abordaron las remuneraciones del servicio del Senado.

“Nosotros, desde el año 2019, hemos avanzado en múltiples temas, entre ellos de transparencia, no solamente respecto de remuneraciones, sino que también de gasto”, destacó Guzmán.

El secretario del Senado indicó que en la comisión de Régimen hay dos proyectos, uno que dice relación con una modificación al reglamento del personal para establecer los respectivos estamentos, proponiendo dos y ese trabajo se remitió al Servicio Civil para que colabore en la reestructuración de la organización administrativa del servicio, lo que está pendiente.

“También se ha efectuado un trabajo en orden a establecer una nueva planta y un encasillamiento para determinar remuneraciones que se ajusten al estándar de los servicios públicos en general del país. Eso significa, evidentemente, que los funcionarios actualmente están en el servicio no pueden verse perjudicados en sus remuneraciones porque tienen derecho adquirido y si esa modificación se produce será desde ahí en adelante para quienes se incorporen, se generarán las respectivas plantas de encasillamiento, para esos efectos”, expuso.

Se propuso comisión con senadores y funcionarios

Raúl Guzmán precisó que en la comisión de Régimen se acordó continuar ese trabajo y hay una propuesta para formar una comisión en la que participen senadores junto con los funcionarios del servicio.

“Hay que recordar que el año 2020 igual se modificó el reglamento para normalizar algunas asignaciones que no estaban completamente tramitadas pero que ya estaban siendo percibidas por muchos años por muchos funcionarios. Hoy día los funcionarios que ingresan al servicio, en la modalidad contrata, perciben una remuneración sin varias de esas asignaciones, por lo tanto su remuneración es menor y se han tendido a normalizar estas remuneraciones”, sostuvo.

El secretario indicó que esto va a requerir en su momento una modificación legal, porque implica una modificación a la planta y a las remuneraciones que están contenidas en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en el acuerdo complementario.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira recalcó que “la responsabilidad en los sueldos es una responsabilidad de este Congreso”.

“Resulta que vemos los ataques de la prensa, de la ciudadanía, que nosotros ganamos 20 millones de pesos. Mentira, falsedad absoluta. Por eso he aprovechado este minuto precisamente para que quede claro. Nosotros ganamos la mitad de las jefaturas de este Congreso”, apuntó Moreira.

La senadora del Partido Comunista Claudia Pascual, en tanto, solicitó una reunión de todos los comités para abordar este y otros asuntos.

“Yo me permito sugerirle a la mesa el poder generar una reunión que permita estar a todos los comités presentes y no solo a los que están representados en Régimen, en una conversación más profunda, más integral, más holística en estas materias, porque creo que son varios los temas que están rondando. No podemos solo hablar cuando sale algo en la prensa”, comentó.