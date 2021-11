Provoste increpa a Boric por demora de resultado PCR: “Gabriel, nos tienes a todos con las actividades sin poder iniciar”

Esta mañana, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, publicó un video en el cual emplazó al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a que diera a conocer su resultado del examen PCR que se realizó ayer, luego de presentar síntomas de Covid-19.

“Me tomé mi examen de PCR y ya me tuvieron los resultados. (...) Aquí está, negativo. Gabriel, sería bueno que subieras tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar, sin saber cómo han sido tus resultados”, señaló la senadora DC tras concurrir a la Clínica Bupa de Reñaca para realizarse un test Sars-Cov-2 ID NOW y recibir un resultado negativo.

La situación surge luego de que, el martes por la noche, Boric anunciara mediante un comunicado y su cuenta de Twitter que había presentado síntomas de coronavirus, por lo que inició aislamiento preventivo hasta esperar el resultado de un examen PCR.

El anuncio del candidato de Apruebo Dignidad se conoció horas después de haber participado en un foro sobre Pymes junto a los abanderados presidenciales José Antonio Kast (Pacto Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresistas de Chile).

Ante estos hechos, Kast, Sichel y ME-O también optaron por iniciar aislamiento preventivo, y la única que se restó de aquella decisión fue Provoste.

De hecho, esta mañana la senadora señaló desde su cuenta de Twitter que “estoy a la espera de información sobre el PCR de Gabriel Boric para decidir respecto de mi agenda” y agregó que “el domingo me tomé un PCR en una hora tuve el resultado”.

A lo anterior, Boric respondió: “Gracias por la preocupación senadora, ya me realicé PCR y estoy a la espera de los resultados. Apenas los reciba los haré públicos”.

Sin embargo, horas después -y luego de haber publicado el video en el que emplazó a Boric- la abanderada de Nuevo Pacto Social señaló en un hilo de Twitter que “pese a tener resultado negativo, por recomendación de mi equipo de salud, mantendré en aislamiento hasta conocer el resultado del PCR de Gabriel Boric”.

En el hilo, también mencionó: “Espero que Gabriel esté bien. Pero espero también que entienda la relevancia de ofrecer certezas al país. Yo debía votar en la Comisión de Educación del Senado el veto del Presidente Piñera contra las y los profesores por el Estatuto de Profesionales de la Educación”.

Y agregó: “Más allá de las campañas, mi deber es seguir haciendo mi trabajo como senadora. Como representantes populares debemos cautelar la fe pública, también en materias de salud personal. Expreso mi saludo a todos los candidatos presidenciales que han debido aislarse por esta situación”.

Reacciones

Los dichos de Provoste ante la demora del resultado del PCR de Boric fueron criticados por algunos diputados de la oposición.

“Yo me he hecho más de 10 PCR con distintos prestadores del servicio y en distintos países. Nunca, nunca me ofrecieron resultados en 1 hora. No todo es cancha, usted es candidata a la presidencia, no comentarista de un programa de farándula”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter.

En tanto, Miguel Crispi acusó a Provoste de intentar “sacar provecho político de un posible contagio por COVID”.

“Senadora, usted más que nadie debería promover la adhesión a las medidas sanitarias, respetando sus tiempos, en vez de andar apurando resultados (que ya se anunció estará HOY)”, señaló el diputado RD en Twitter.

Por su parte, el candidato independiente por Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en el marco del live “Cocinando con Sichel”, expresó: “Supe que Gabriel Boric estaba con fiebre. Yo me hice un PCR muy temprano en la mañana. Cariños a Gabriel, espero que esté bien, a José Antonio Kast y a todos los otros candidatos. Tenemos que seguir cuidándonos, dar el ejemplo, prevenir todo el covid, y vacunarse”.

José Antonio Kast también se refirió a la situación de Boric y publicó un video de la realización de su examen PCR en sus redes sociales. “Sometiéndome al PCR de rigor. Ojalá no sea nada!”, escribió el candidato del Partido Republicano.

Al igual que Provoste, quien ya recibió su test PCR fue Marco Enríquez-Ominami, el cual dio negativo. El candidato del PRO compartió el resultado de su examen a través de Twitter y aseguró que estuvo listo “en algunas horas”. “Curioso no tener aún el resultado del PCR de Gabriel Boric”, añadió.