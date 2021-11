Provoste sobre rechazo en Senado de cuarto retiro y voto en contra de Goic: “No me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad”

Solo dos horas después de la aprobación de la Acusación Constitucional en la Cámara, los diputados y diputadas debieron regresar al hemiciclo para tratar la extensión del estado de excepción de Emergencia en la Macrozona Sur. En paralelo, Senado deliberaba en torno al cuarto retiro de fondos de pensiones, el que finalmente fue rechazado por la Cámara Alta.

“Conversamos con distintas bancadas la forma en que vamos a enfrentar la etapa que viene en la comisión mixta, y queremos decirle a la ciudadanía que no importa la fecha en que salga -si es antes del 21 o no- y romper con el discurso que plantea que esto tiene fines electorales, el cuarto retiro tiene un solo propósito: ayudar a las familias”, dijo la senadora y candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quien retomó sus actividades parlamentarias ayer tras finalizar también su cuarentena preventiva.

“Todos quienes entendemos y sintonizamos con los problemas de las familias lo hemos expresado en la votación de ayer. Por eso, agradecemos la unidad que hemos obtenido desde la oposición donde participaron todos -a excepción de un voto-”, añadió la demócrata cristiana.

“Ayer los votos en la oposición estuvieron mayoritariamente en favor del cuarto retiro, no eran pocos los que habían manifestado dudas, fuimos capaces de establecer una mayoría sólida. Quiero decirlo con harta humildad, tengo talento para eso, pero tampoco me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad”, cerró al respecto.

Provoste también anticipó que los senadores que conformarán la comisión mixta son Pedro Araya (IND), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperguer (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC), mientras que los diputados miembros serán informados en las próximas horas por Marcos Ilabaca.

Desde la bancada PC anunciaron que la diputada Karol Cariola fue elegida para ello, y posteriormente se sumaron los nombres Osvaldo Urrutia (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN), Marcos Ilabaca (PS) y Marcelo Díaz (Unir).