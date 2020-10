Proyecto de matrimonio igualitario logra aprobación de artículos en Comisión de Constitución del Senado: indicaciones serán votadas en las próximas sesiones

Este viernes, la comisión de Constitución del Senado, comenzó la discusión en particular del proyecto de matrimonio igualitario. Tal como consigna el reglamento, la instancia dio por aprobada todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones.

El presidente de la instancia, Alfonso de Urresti, explicó que en futuras sesiones, votarán aquellos aspectos que tienen indicaciones, para despachar a la brevedad la iniciativa. “Tenemos la voluntad y compromiso por materializar una ley que se la debemos a miles de chilenos y chilenas. Los prejuicios no pueden seguir anclándonos a visiones del pasado”, comentó el legislador.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, expusieron la presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, Alessia Injoque, y su director, Juan Enrique Paris; el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez y la abogada de dicha organización, Mónica Arias.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la iniciativa fue aprobada en general en esta comisión y luego, en enero, respaldada por la mayoría de la sala del Senado. Tras esto, los parlamentarios introdujeron 25 indicaciones al proyecto, las que en las próximamente serán analizadas.

Cuestionamientos a la ausencia de Bellolio

Poco antes de que comenzara esta sesión, en un punto de prensa, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, explicó que no podría asistir a la instancia donde fue invitado porque a la misma hora debía exponer en la subcomisión mixta de presupuesto. Respecto al proyecto constestó que “esta es una materia sobre la cual el gobierno aún no toma una posición pero la va a poder hacer en el futuro”.

La ausencia del vocero fue cuestionada por el el senador De Urresti. “Lamentamos que no se haga presente”, sostuvo el legislar, cuestionando al Ejecutivo.

En tanto, desde el Movilh, Ramón Gómez, calificó esta situación como una "mala señal”. “Nos parece que es lamentable. El Estado de Chile firmó un acuerdo de solución amistosa donde se compromete a avanzar en el matrimonio igualitario. Un compromiso que es del Estado que incluye a todos los gobiernos, sea cual sea, su signo ideológico”, dijo.

Según consignó La Tercera PM, hace unos días, en una reunión con su comité político, el Presidente Sebastián Piñera pidió abordar nuevamente la discusión sobre el proyecto que está en el Congreso, el que hasta ahora han rechazado impulsar. Fuentes de gobierno dicen que el episodio revela las intenciones del Jefe de Estado de analizar nuevamente la materia y la posición que ha tenido La Moneda, que ha sido cuestionada en varias ocasiones por la oposición y por movimientos de LGBTI.

Las frases que marcaron la jornada

La primera en intervenir fue la presidenta de Fundación Iguales, Alessia Injoque, quien expresó que “estamos en un momento clave de nuestra historia. Queremos construir un futuro común, y hoy en esta discusión pueden ayudarnos a dar un paso para construir un país más inclusivo, que valore la diversidad y reconozca todas las familias y garantice los derechos de todos los niños”.

Posteriormente, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, calificó como “sorpresiva” la citación a esta comisión y pidió a De Urresti acelerar la discusión de aquellas iniciativas que cuentan con “urgencia legal”. Respecto al proyecto de matrimonio igualitario, la parlamentaria lamentó que no fuera invitados a la sesión representantes de la sociedad civil que rechazan el proyecto.

“Yo soy de aquellas que sostiene que, al día de hoy, un niño solo puede ser procreado por un hombre y por una mujer (...) Yo creo que dos hombres y dos mujeres tienen derecho a ser pareja, pero cuando ya entras en que quieren tener hijos, ahí lo que tú tienes que mirar antes del derecho de ustedes es el bien superior del niño”, dijo la legisladora, durante su intervención.

Ebensperguer agregó que “no logro entender realmente cuál es el fundamento de querer un matrimonio igualitario cuando en la tramitación de la unión civil lo único que se hizo fue desvalorizar el matrimonio. No comparto el tema de la filiación, no comparto el tema de la adopción porque no está resuelto ni claramente contestado el bien superior del niño”.

En esta línea, el senador RN Rodrigo Galilea, abordó el tema de la filiación y solicitó que en las próximas sesiones se citen a expertos nacionales e internacionales sobre esta materia y particularmente respecto a la maternidad subrogada.

“Veo particularmente en el tema de filiación temas tan complejos en temas reproductivos, que no están legislados en Chile y tenemos que abordar, pediría que escuchemos a gente experta en derecho internacional para ir dibujando, permitiendo lo que puede llegar a ser permitido, prohibiendo lo que puede llegar a ser prohibido en vista del bien superior del niño, de los tratados internacionales, etc”, comentó el parlamentario.