“Qué show más patético, hue...”: concejala de Renca acusa agresión verbal de ministra Tohá

Tras participar junto al Presidente Gabriel Boric en una actividad en la comuna de Renca, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue increpada por la concejala Camila Áviles (Demócratas).

La situación quedó registrada en un video publicado a través de las redes sociales de la concejala. En él se observa que Áviles interrumpió a la ministra Tohá, mientras conversaba con vecinas de Renca, para exigirle que el gobierno “se ponga las pilas” en materia de seguridad.

Tras algunos segundos de interpelación, la titular de Interior le habría respondido: “Qué show más patético, hueona”.

Si bien en el registro se escucha esa frase, en ese instante no se alcanza a ver a la secretaria de Estado emitiéndola. Sin embargo, la concejala acusa que efectivamente recibió esa respuesta de Tohá.

“Esta era la inauguración de un espacio público acá en Renca. Yo asistí como autoridad. Hablé con la ministra con el mismo respeto que se observa en el video. Le pedí más seguridad para la comuna, le nombré los sectores más difíciles de Renca y lo que recibí de vuelta fue un improperio que no está a la altura de las circunstancias. Ella es una autoridad de gobierno (...), no puede ser. No corresponde”, manifestó Áviles a La Tercera.

El hecho denunciado por la concejala y militante de Demócratas fue condenado por la presidenta de esa colectividad, Ximena Rincón. “No puede la autoridad comportarse así cuando una autoridad de menor rango, como es una concejala, le pide acción a una ministra que tiene la potestad de hacerlo”, dijo.