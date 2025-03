Quién es quién en el “núcleo” de campaña de Carolina Tohá

La tarde de este martes, en el café Mobssie, la abanderada del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, presentó a su equipo de trabajo que la acompañará hasta llegar a las primarias que pretende realizar el oficialismo. Se trata de seis profesionales a quienes la exministra conoce bien.

La presentación de su equipo se da un día después de que Tohá pudiera concretar un esperado encuentro con la militancia de su partido, organizado por Sergio Bitar.

El acercamiento con el PPD es un hito importante, en consideración de que en la colectividad resentían que la exministra no hiciera vida partidaria. A través de su equipo, Tohá reafirmó su compromiso con la tienda, al incluir en él a dos militantes.

Uno de ellos es el historiador Óscar Santelices, quien asumió como coordinador político. Él se desempeñó como secretario general del PPD entre junio de 2015 y mayo de 2016, bajo la primera presidencia de Jaime Quintana. Hasta febrero de este año, trabajaba como asesor en los municipios de Pirque e Iquique. Anteriormente, se desempeñó como director del Servicio Nacional de Turismo.

“Es un militante del PPD y su trabajo hacer de vínculo con los partidos políticos para coordinarnos con ellos, para dialogar con ellos y tener un trabajo que permita tener unidad en esta diversidad”, dijo Tohá en la presentación.

Santelices tiene una difícil tarea sobre sus hombros, puesto que él será el encargado de mantener relaciones con las demás colectividades, pese a que desde varias tiendas hay muestras de reticencia a la idea de respaldar a Tohá. Para ella, en particular, es fundamental conseguir el respaldo del Partido Socialista (PS), que aún no define si apostará o no por una carta propia.

El otro militante PPD en el equipo es Álvaro García, quien integra el equipo de prioridades programáticas. La historia entre el doctor en Economía y Tohá es larga. Se conocen desde la fundación del Partido Por la Democracia (PPD). Ambos trabajaron juntos en el gobierno de Ricardo Lagos: él como ministro de Segpres y ella como titular de la Segegob.

Sus caminos volvieron a cruzarse en Colaboración Estratégica, la empresa dedicada a facilitar el diálogo entre compañías de la que Tohá era directora de desarrollo territorial hasta antes de asumir como ministra del Interior en septiembre de 2022. Su socio fundador fue García.

Quien encabeza el equipo de prioridades programáticas, sin embargo, es Francisca Pérez. “Tiene una trayectoria muy importante, tanto en la academia como en la gestión pública”, destacó Tohá.

Pérez no tiene una relación previa con Tohá, de hecho la candidata llegó a ella tras una intensa búsqueda de un perfil específico que mezclara los dos conceptos mencionados en Recoleta: una formación académica robusta y la experiencia de haber enfrentado el desafío de ser gobierno.

Francisca Pérez es bachiller en Economía de la Universidad Católica, máster en Economía Política de la Universidad de Boston y doctora en Economía en esa misma casa de estudios. Fue asesora en el Ministerio de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Allí, a las órdenes de Rodrigo Valdés, se encargó de asesorar específicamente en las áreas de macroeconomía y mercado laboral. Durante esa época ella impulsó, entre otras cosas, el proyecto de Ley Sanna, donde tuvo que trabajar a la par con empresarios y trabajadores para sacar adelante la iniciativa que contempló un seguro obligatorio para los padres de niños con enfermedades complejas.

Mundaca, su “mano derecha”

El primer eslabón del equipo de campaña de Carolina Tohá es Pía Mundaca, cientista política independiente que la ha acompañado desde septiembre de 2022, cuando llegó con ella al Ministerio del Interior como jefa de asesores y, posteriormente, como jefa de gabinete.

Tras salir del gobierno -junto a Christian Amengual y Fernando Duarte- Mundaca se convirtió en la “mano derecha” de Tohá, concepto que la misma candidata usó para definirla en redes sociales. Este martes su rol fue ratificado y la anunciaron como “coordinadora general del equipo de campaña”.

“Ella es una enorme colaboradora. De lo que se encarga es que todas las partes del trabajo que vamos a hacer funcionen correctamente, que como equipo trabajemos de manera afiatada”, dijo Tohá sobre Pía Mundaca, exmilitante de la Democracia Cristiana a la que conoció en la época del estallido, en el contexto de las reuniones para analizar la contingencia política que organizaban algunos rostros del sector.

Castro, el alcalde que verá el despliegue territorial

Que la primera actividad pública de Tohá fuera de La Moneda haya sido en Renca no fue casual. El alcalde esa comuna, Claudio Castro (independiente), será el encargado territorial del equipo de la exministra. Su nombre destaca dentro del equipo, puesto que es el único de ellos, además de Tohá, que ha ganado elecciones. Y con alto respaldo: la última vez venció con el 75,7% de los votos de la comuna.

“(Él) va a ayudarnos a hacer el despliegue territorial de esta etapa, de esta propuesta presidencial. Para eso el contacto con la realidad más cotidiana de las personas, que él ha tenido en sus tres periodos ya como alcalde (...) va a ser un valor muy importante para que nos despleguemos en todo Chile”, sostuvo Tohá.

El otro rostro anunciado por Tohá es la periodista y socióloga de la UC, Paula Recart, cercana a la exministra que se encargará de las comunicaciones de su campaña y que hoy se encuentra en Nueva York.

“Paula no está aquí, porque se mueve en Chile y EE.UU., pero ha estado trabajando ya hace varios días en este esfuerzo que hemos llevado adelante”, dijo Tohá sobre la exdirectora de Impacto en McCourt Global; presidenta de Unfinished; directora para Norteamérica en Ashoka y editora en jefe de la revista Paula.