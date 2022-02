Quinteros responde a críticas de renunciada directora de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención: “Es injusto responsabilizar a los constituyentes y a mí”

A las 21.26 de la noche del miércoles los miembros de la Mesa Directiva de la Convención Constitucional recibieron una carta vía correo electrónico de Lorena Penjean, quien se desempeñaba hasta ese momento como directora de la Secretaría de Comunicaciones del órgano redactor, anunciando su renuncia al cargo.

“He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”, precisó la periodista al comienzo de su misiva, y luego detalló que la Convención tiene una “deuda comunicacional” por el “presupuesto inexistente, pero por sobre todo, factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la Mesa Directiva y, en especial, de la Presidenta Quinteros”.

La dimisión de Penjean -quien asumió el cargo el 16 de noviembre de 2021- fue ratificada esta mañana por la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, quien además fue aludida en el documento escrito por la periodista.

Desde el exCongreso, la también convencional de Movimientos Sociales Constituyentes lamentó la renuncia de Penjean y aclaró que no se trata de un despido, sino más bien de una “decisión voluntaria”. “Asumimos y acogemos la solicitud de la exdirectora y vamos a seguir trabajando para consolidar el legado que Lorena deja, ha hecho un trabajo tremendo en al Convención”, comentó.

Sin embargo, puntualizó en que “es injusto responsabilizar a los constituyentes primero y, en segundo lugar, a mí con mayor o menor medida tal vez. Es su percepción, sin embargo acá desde la presidencia y en mi rol estoy haciendo todo para que esto funcione”.

“En general tratamos de acelerar los procesos, de llevar un ambiente adecuado de trabajo, pero tenemos muchas dificultades en términos de tiempo, trabajamos casi de 6 a 12 de la noche o más, entonces es bien complejo trabajar en este equipo humano que es la Convención Constitucional”, agregó.

Sobre el presupuesto -uno de los puntos que menciona Penjean en la misiva de renuncia-, Quinteros aseguró que “es verdad, tenemos dificultades presupuestarias, eso no es algo escondido o algo que nadie sabe”. Eso sí, precisó en que ”estamos estimando y ajustando nuestro presupuesto” en materias como la consulta indígena, la participación popular y explicó que “tenemos que incluir la Secretaría de Comunicaciones”.

“Acá no tiene que ver con que no le hemos pedido plata al gobierno y el gobierno no nos ha dado el dinero, sino que es una gestión interna de la Convención, que estamos resolviendo para ver cómo utilizamos los recursos responsablemente. (...) tenemos que asignar el presupuesto a las secretarías y eso es una realidad”, aclaró.

“Es mejor que haya pasado esto ahora -en mi humilde opinión- a que en el mes anterior al plebiscito, nos da tiempo para buscar nuevos talentos y ponerlos al servicio de la Convención”, indicó también la presidenta de la Convención y precisó en que, tras la renuncia, “no hay ninguna crisis”, ya que hay un equipo de comunicaciones consolidado.

Quinteros también reiteró su compromiso con el plan de comunicaciones del órgano redactor y aseguró que “de esta presidencia y de la Mesa Directiva la estrategia comunicacional es algo muy importante”.

Quien quedará como directora subrogante de la secretaría será Margarita Cereceda.