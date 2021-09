Raúl Torrealba comunica que renunciará a Renovación Nacional en medio de investigación judicial que abarca su gestión en Vitacura

“Frente a los hechos que son de público conocimiento, he decidido presentar mi renuncia a la militancia en Renovación Nacional”.

Así comienza la comunicación de tres párrafos con que este domingo el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, informó su decisión de renunciar a la militancia que mantenía en RN en medio de la indagatoria que realiza el Ministerio Público que involucra su gestión en la comuna.

El pasado 31 de agosto, La Tercera informó que la actual alcaldesa de la comuna, Camila Merino (Evópoli), interpuso una querella en la que, entre otros puntos, se acusa al militante de RN de haber recibido sobres con $5 millones mensuales en los últimos tres años.

Ante este punto, en la colectividad y Chile Vamos se abrió el debate sobre cómo enfrentar el escenario. Y, de hecho, el abanderado del sector, Sebastián Sichel, manifestó que “Renovación Nacional tiene que suspender la militancia de cualquier involucrado en este caso”, agregando que “los partidos deben tener un estándar más alto que las acciones legales”.

Y este escenario tuvo su resolución en esta jornada, con el anuncio hecho por Torrealba al respecto. “Es el profundo compromiso que siento hacia el partido del que he formado parte durante tres décadas y en el que tengo grandes amigos por los que abrigo un enorme aprecio, hacen que sea necesario tomar esta decisión que, si bien es difícil, sé es la correcta”, planteó al exponer los motivos que lo llevaron a renunciar,

“Jamás permitiría que un proyecto, del que he formado parte por tanto tiempo, se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales y con total libertad”, agrega Torrealba, para cerrar señalando que “confío en la investigación del Ministerio Público, colaboraré en todo lo que me corresponda y volveremos a encontrarnos cuando todo se haya aclarado como, estoy seguro, ocurrirá”.