Renuncia coordinador general de campaña de Sebastián Sichel tras reportaje sobre supuesto financiamiento irregular del candidato en 2009

El coordinador general de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo Ferrer, presentó su renuncia luego de que anoche se emitiera un reportaje sobre un presunto financiamiento irregular del candidato de Chile Podemos + en su primera campaña para diputado en 2009 con presuntas boletas irregulares y aportes de pesqueras.

De acuerdo al trabajo periodístico de Chilevisión-CNN, “la mayor parte” de los fondos recibidos en esa campaña “se entregaron mediante boletas irregulares por supuestos servicios”, y que entre quienes entregaron estas boletas se encontraría Cristóbal Acevedo Ferrer.

Según el reportaje, en un correo electrónico enviado 10 días después de las elecciones por Acevedo Ferrer a uno de sus colaboradores, el primero informa el balance de los dineros que ingresaron y se gastaron durante la campaña de Sichel en 2009, tras la cual finalmente no logró un cupo al Congreso.

“Son 12 aportes por un total de casi 30 millones de pesos líquidos, los mismos del balance final. Siete de ellos, por más de 19 millones de pesos son contra boletas de honorarios, el procedimiento irregular usado en muchas campañas que permitía entregar dinero por fuera de los límites fijados por el Servel y, de paso, descontar impuestos”, indica el reportaje.

Acevedo, mediante un comunicado, señaló: “He tomado conocimiento de los antecedentes expuestos el día de hoy en el noticiario de Chilevisión. Es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel. Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”.

“Lamento que dicho medio de comunicación se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral, dañando en especial a quienes me rodean. Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión, ocurridos hace ya más de una década”, agregó.

Además, Acevedo aseguró que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables: “Con el solo objeto de resarcir a mis seres queridos, en mi calidad de abogado en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables. Espero contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional”.

Asimismo, ayer Sichel rechazó la acusación y afirmó que se trata de una “operación política articulada”.