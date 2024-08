Representante de partido de Maduro arremete contra Boric y asegura que legislación venezolana no contempla publicación de actas

El vicepresidente de Consejos Comunales y Comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza, arremetió contra el Presidente Gabriel Boric, quien este miércoles reforzó que Chile no reconoce el “triunfo autoproclamado” de Nicolás Maduro.

En un punto de prensa realizado en La Moneda, el Mandatario chileno señaló que “en política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”.

No solo eso, Boric también dijo: “Quiero ser claro. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”.

Así las cosas, el militante del mismo partido de Maduro, salió a contestar las palabras del Presidente de Chile.

“Señorito Gabriel Boric no sabe de lo que habla”, se lee en el tweet.

El post continúa señalando que “en la legislación venezolana no está contemplada la publicación de las actas. Están bajo resguardo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los partidos políticos. Y se apela a ellas en caso de impugnación formal, cosa que no ha ocurrido”.

“¡Estudie!”, finaliza la publicación.