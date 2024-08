Boric refuerza que Chile no reconoce “triunfo autoproclamado” de Maduro y apunta a falta de independencia de instituciones venezolanas

El Presidente Gabriel Boric se refirió la mañana de este miércoles a la situación en Venezuela luego de las elecciones del pasado domingo 28 de julio.

Desde La Moneda, el Mandatario señaló a la prensa: “En política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude”.

“Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición”, expresó.

“Acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile”, recalcó.

Y luego agregó: “Quiero ser claro. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”.

En ese sentido, explicó que Chile no validará “resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen” y añadió que confía “en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas”.

En el mismo tono del canciller Alberto van Klaveren, que ayer expuso en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el Jefe de Estado apuntó en esto hay que aprender de las experiencias pasadas. “No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con (el “presidente encargado”) Juan Guaidó”.

Además, recordó que él en su calidad de Presidente, como su administración, han sido víctimas de “las peroratas irrisorias que han lanzado algunos de los dirigentes del actual gobierno” y sostuvo que no responderá en los mismos términos, porque “no es la tradición de Chile”.

El Mandatario también se refirió a los venezolanos en el exilio, especialmente aquellos que se encuentran en el país: “No puedo sino comprender y contrarrestar y condenar lo que ha estado realizando de un tiempo a esta parte el régimen de Nicolás Maduro”.

Las declaraciones de Boric en esta jornada se dan -luego que ayer martes no realizara el punto de prensa comprometido para tratar esta materia- en medio de las expectativas que existen sobre si reconocerá o no el triunfo del líder opositor Edmundo González, en un contexto en que otros países -como Estados Unidos y Argentina- ya manifestaron su respaldo y en momentos en que sube la presión política para que el Jefe de Estado fije postura.