Ejecutivo arremete contra las AFP por minuta que se opone a reforma de pensiones en el Congreso

Desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la minuta que se opone a la reforma de pensiones, que acorde a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se trataría de un documento difundido en el Congreso por las AFP para trabar el proyecto.

Al ser consultado por la intervención en el debate por parte de las aseguradoras privadas, Boric manifestó que “las AFP durante mucho tiempo han utilizado parte de los recursos que ganan con las cotizaciones de los chilenos y chilenas en hacer propaganda por su causa”.

“En ese sentido, a mí no me sorprende que sigan haciéndolo, cuando están frente a un gobierno y a una sociedad –mas que un gobierno– que está plenamente consciente que el actual modelo, de pensiones en Chile, no da”, complementó.

En esa línea, señaló: “Quienes nos están escuchando en sus casas saben que las pensiones en nuestro país no alcanzan para vivir. Y por lo tanto, la asociación de AFP podrá tener un montón de argumentos que son válidos en el debate, pero lo que no pueden negar es que el actual sistema no está funcionando”.

Por lo mismo, el Mandatario destacó que “es urgente una reforma. Y esto lo han comprendido todos los sectores políticos”.

“Lo que diga la asociación de AFP, no lo considero tan relevante. Es parte del debate legítimo, en democracia pueden expresar su opinión. Ellos claramente están defendiendo su interés, pero a mí lo que me importa es que las pensiones de las personas mayores que han trabajado toda su vida y que hoy día no les alcanza para vivir, suban ahora. No en 20 años, no en 10 años”, cerró.

Durante la tarde, el Senado votará en general el proyecto, lo que definirá si avanza la idea de legislar.

La minuta en el Congreso

La titular de Trabajo denunció en Canal 13 que fue informada de la circulación entre los legisladores de una minuta que se opone a la reforma de pensiones. Jara señaló que el documento “viene precisamente de una de las AFP” y que “critica cada uno de los puntos propuestos por el gobierno”.

Ante esto, la ministra recalcó que “opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”.

Situación a la que también se refirió la ministra vocera, Camila Vallejo, quien apuntó a que “son campañas que están en el marco legal, pero pucha que le falta ética. Un sector empresarial trata de interferir permanentemente en la opinión pública para deslegitimar o desprestigiar, incluso muchas veces faltando a la verdad, en una reforma que tiene que deliberar y decidir la institución que está elegida para eso, que es el Parlamento”.