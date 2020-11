Retiro del 10%: Piñera dice que si se aprueba el proyecto, 4 millones quedarán con “cero ahorro previsional” y Monckeberg no descarta llevar la iniciativa al TC

El Presidente Sebastián Piñera abordó esta jornada la aprobación en el Congreso del proyecto de segundo retiro del 10% de las AFP.

La iniciativa fue visada por la Cámara de Diputados por 120 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con un amplio apoyo de diputados de Chile Vamos, quienes criticaron la demora del gobierno para llegar con ayuda a quienes sufren las consecuencias del Covid-19.

“El gobierno no ha permanecido indiferente frente a esto, al revés, ha sido nuestra primera preocupación desde el primer día: ayudar a las familias a poder enfrentar y superar estos tiempos difíciles”, comenzó diciendo Piñera en una entrevista con diversas cadenas radiales en La Araucanía.

El Mandatario recordó todas las ayudas que han brindado durante este último tiempo como el Bono Covid, el Ingreso Ético Familiar, el Bono Clase Media, la ayuda a los trabajadores independientes, la ayuda a las pymes entre otros. "Hemos hecho un esfuerzo gigantesco”, aseguró.

En ese sentido, el jefe de Estado advirtió que "con el retiro que se aprobó hoy día en la Cámara 4 millones de chilenos van a quedar con cero ahorro previsional y eso va a significar una fuerte caída en sus pensiones. Y eso es algo que al gobierno nos preocupa”.

Además hizo un llamado al Senado a que "saquemos adelante la segunda etapa de la reforma previsional. 800 mil chilenos se van a ver favorecidos con ese proyecto, principalmente las mujeres y la clase media”.

“El retiro del 10% por supuesto que es una ayuda hoy, pero reduce las pensiones. Y tenemos que evitar que por mejorar la situación de hoy, tengamos mucha gente con pensiones no dignas a partir de ahora”, cerró Piñera.

Por su parte, el ministro Segpres, Cristián Monckeberg, que estuvo en el Congreso escuchando el debate de los diputados, reconoció que "hoy no ha sido un buen día”.

“Evidentemente hubiésemos querido algo distinto y el querido algo distinto significa avanzar en una reforma de pensiones, avanzar en cambios profundos al sistema de pensiones”, aseguró el ministro.

Consultado sobre si el gobierno insistiría en llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC) a pesar de la alta votación obtenida, Monckeberg no lo descartó.

“Nosotros hicimos las reservas constitucionales porque tenemos algunas dudas respecto de el proyecto tal como se planteó. Pero eso es una situación que se va evaluando. No podemos renunciar a ninguna de las alternativas. Pero vuelvo a reiterar, más que recurrir al TC, más que poner problemas para que aparezca una reforma como lo ha hecho la oposición, lo que queremos es que tengamos una reforma que también pueda involucrar los temas que se han discutido en la sala hoy”, dijo.

El secretario de Estado también fue consultado por las críticas de los diputados de Chile Vamos y el anuncio de la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, sobre un cambio en la relación que tienen con el gobierno.

“Estuve todo el día en la sala y escuché claro el mensaje de los parlamentarios de Chile Vamos. Nos interesa muchísimo avanzar en unidad. Hoy no ha sido un buen día, lo reconocemos y lo asumimos, pero eso no significa que no podamos seguir trabajando en conjunto y aprovechar la instancia del Senado para poder buscar un acuerdo marco y general que permita una reforma de pensiones profunda, eventuales retiros, en situaciones como las que la gente está planteando y necesitando”, cerró.